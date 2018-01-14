Diğer
Kategoriler

4 yaşında ama İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere biliyor

4 yaşındaki Hazal Çelik hafızasıyla şaşırtıyor. Askeri personel olan babasını dinlerken İstiklal Marşı’nın tamamını öğrenen minik Hazal’ın daha bu yaşta sosyal medyada 2 bin 500’ün üzerinde hayranı bulunuyor.

4 yaşında ama İstiklal Marşının tamamını ezbere biliyor

14 Ocak 2018 12:15

Askeri personel olan Ferhat Çelik, 4 yaşındaki kızı Hazal Çelik’in hafızası ile kendilerini şaşırttığını söyledi. Kızının çok kısa bir zamanda İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberlediğini dile getiren Ferhat Çelik, “Çok fazla yeteneği var ama bizi en çok şaşırtan özelliği ezber yeteneğinin çok kuvvetli olması. İlgi duyduğu bir şeyi duyması yeterli anında ezberliyor. Evde mili maç izlerken İstiklal Marşı’na eşlik ederim. Bu da kızımın dikkatini çekmiş. Beni dinlerken ve sonra internetten izlerken İstiklal Marşı’nı ezberlemiş. Bir gün eve geldiğimde okudu ve çok şaşırdık” dedi.

TESTLERDE ÜSTÜN ZEKALI ÇIKTI

Kızının özgüveninin de çok yüksek olduğunu söyleyen Ferhat Çelik, instagramda açtıkları sayfa aracılığıyla Hazal’ın kendine göre bir hayran kitlesinin oluştuğunu da belirtti. Şu anda sayfanın yaklaşık 2 bin 500 takipçisi olduğunu kaydeden Çelik, “Kızımız ileride büyüyünce çocukluk fotoğraflarına kolay ulaşabilsin diye ‘minik.hazal’ adında bir instagram sayfası açtık. Ama beklediğimizden çok ilgi gördü. Takipçi sayısından fazla kızımızın videolarını izleyenler var. İnsanların sokakta Hazal’ı durdurup fotoğraf çektirdiğine, çocukların Hazal geçerken, ‘Hazal gidiyor’ demelerine şahit olduk” diye konuştu. Baba Çelik, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfında yaptırdıkları zeka testinde, Hazal’ın üstün zekalı kategorisinde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Büyüyünce asker ya da polis olmak istediğini dile getiren minik Hazal, İstiklal Marşı’nı okuyabilmesinin yanı sıra, çok sayıda şiir, şarkı ve İngilizce renkler ile sayıları da ezbere biliyor.

Selma Kara

Etiketler: istiklal marşı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç