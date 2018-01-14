4 yaşında ama İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere biliyor

Askeri personel olan Ferhat Çelik, 4 yaşındaki kızı Hazal Çelik’in hafızası ile kendilerini şaşırttığını söyledi. Kızının çok kısa bir zamanda İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberlediğini dile getiren Ferhat Çelik, “Çok fazla yeteneği var ama bizi en çok şaşırtan özelliği ezber yeteneğinin çok kuvvetli olması. İlgi duyduğu bir şeyi duyması yeterli anında ezberliyor. Evde mili maç izlerken İstiklal Marşı’na eşlik ederim. Bu da kızımın dikkatini çekmiş. Beni dinlerken ve sonra internetten izlerken İstiklal Marşı’nı ezberlemiş. Bir gün eve geldiğimde okudu ve çok şaşırdık” dedi.

TESTLERDE ÜSTÜN ZEKALI ÇIKTI

Kızının özgüveninin de çok yüksek olduğunu söyleyen Ferhat Çelik, instagramda açtıkları sayfa aracılığıyla Hazal’ın kendine göre bir hayran kitlesinin oluştuğunu da belirtti. Şu anda sayfanın yaklaşık 2 bin 500 takipçisi olduğunu kaydeden Çelik, “Kızımız ileride büyüyünce çocukluk fotoğraflarına kolay ulaşabilsin diye ‘minik.hazal’ adında bir instagram sayfası açtık. Ama beklediğimizden çok ilgi gördü. Takipçi sayısından fazla kızımızın videolarını izleyenler var. İnsanların sokakta Hazal’ı durdurup fotoğraf çektirdiğine, çocukların Hazal geçerken, ‘Hazal gidiyor’ demelerine şahit olduk” diye konuştu. Baba Çelik, Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Vakfında yaptırdıkları zeka testinde, Hazal’ın üstün zekalı kategorisinde değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Büyüyünce asker ya da polis olmak istediğini dile getiren minik Hazal, İstiklal Marşı’nı okuyabilmesinin yanı sıra, çok sayıda şiir, şarkı ve İngilizce renkler ile sayıları da ezbere biliyor.

Selma Kara