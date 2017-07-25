4 yaşındaki çocuğun ayağına sünnet derisi yamandı

Edinilen bilgilere göre Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Nevşehir Devlet Hastanesi Plastik cerrahi Polikliniğine üç hafta önce ayak sırtı yanan 4 yaşında ki Y.Ç. isimli çocuğun ailesi başvuru yaptı. Yaklaşık 3-4 cm’lik bir kısmı iyileşmeyen çocuk hastanın yarasına, deri yaması ile onarım planlaması yapıldı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İlker Sait Tuncer ile birlikte değerlendirilen hasta, eş zamanlı olarak ameliyata alındı. Op. Dr. İlker Sait Tuncer tarafından özel Alisklemp yöntemiyle yapılan sünnet ile hastanın Prepisyum (sünnet derisi) çıkarıldı. Çıkarılan sünnet derisi Op. Dr. Doğuş Yalçın tarafından özel işlemden geçirilerek hastanın sağ ayağında bulunan yanık yarasına doku yaması olarak adapte edildi. Hasta bir haftalık özel pansumanla takip edilmek üzere taburcu edildi.

Coşkun Sağlamdin