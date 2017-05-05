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4 yaşındaki çocuğun feci ölümü |Antalya haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sokakta bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuğun feci ölümü |Antalya haberleri

05 Mayıs 2017 22:15

Kaza, saat 20.00 sıralarında Örnek Mahallesi 1537. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bisikletiyle oynayan 4 yaşındaki Alihan Taşarası isimli çocuk, geri manevra yapan Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 L 0624 plakalı kamyonun altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. 

Çocuğun ölüm haberi üzerine olay yerine gelen anne sinir krizi geçirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, vatandaşlar ise başka kazalar meydana gelmeden belediye yetkililerinden mahallelerine oyun parkı yapılmasını istediler.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: antalya, kaza


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