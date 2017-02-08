Merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Suriyeli ailenin 5 çocuğu, babalarının işte olması ve annelerinin de hastaneye gitmesi üzerine evde yalnız kaldı. Anne, 5 kardeşi, en büyük çocuğu 15 yaşındaki Nur Bekkari’ye emanet edip hastaneye gitti. Evin anahtarını da yanına alan anne, çocuklarını hastaneden gelene kadar bir yere ayrılmamaları hususunda ikaz etti. Evde oturmaktan sıkılan çocuklar, oynamak için dışarıya çıkınca, açık olan evin kapısı üzerlerine kapandı. Yanlarında anahtar olmayan kardeşler, en küçük kardeşleri 4 yaşındaki Hazım Bekkari’yi camdan içeri sokmaya çalıştı. Demir parmaklıklardan vücudu giren, ancak kafası sıkışan çocuk korkudan ağlamaya başladı. Ne yapacaklarını şaşıran kardeşleri komşulardan yardım istedi. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, demir parmaklıklara sıkışan çocuğu kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri demirleri makasla keserek çocuğu kurtardı.

Abla Nur Bekkari, “Annemiz hastaneye gidince biz evde kardeşlerimle yalnız kaldık. Annem anahtarı bırakmadı. Dışarı çıktık. Evin kapısı kapanınca hepimiz sokakta kaldık. Kardeşimi kapıyı açması için camdan içeri sokmak istedik. Bu sırada kardeşimin kafası korkuluklara sıkıştı. İtfaiye gelip kardeşimi kurtardı” dedi.

Burak Türker