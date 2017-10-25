4 yaşındaki çocuklar okuma yazma öğrenmeden kodlamayı öğreniyor

Kütahya Nene Hatun anaokuluna giden öğrenciler, Kodlama alanında eğitimini almış öğretmenlerin nezaretinde kodlama eğitimi veriliyor. Okul Öncesi Öğretmeni Funda Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa'daki okullarda oldukça yaygın olan kodlama ile ilgili geçtiğimiz yıl eTwinning aracılığıyla internet üzerinden eğitim aldığını ve bu yıl da okulunda uygulamaya başladığını söyledi.

Avrupa'daki bütün okullar büyük bir hızla kodlama yapıldığını, Türkiye'de de yeni yeni kodlama eğitimleri ve çalışmaları yapıldığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Tabii ki biz çocuklarımıza bu kadar ileri derecede olanları değil de okul öncesi olduğumuz için 5 yaşa uygun olan kodlama etkinliklerini başlattık. Burada da sonuçta çocuklarımız yazılımı öğreniyorlar."

Kodlama etkinliği yapmak için okuma yazmanın şart olmadığını, henüz okuma yazma öğrenmemiş çocukların da kodlama yapabileceğine dikkat çeken Özel, "Aslında kodlama da yeni bir dil. Kodlama başlama yaşı 5 yaş. Biz bu yıl 4 yaş grubuyla bu etkinliği yaptık ve gayet başarılı oldular. Neredeyse bütün öğrencilerimiz eğitimin ilk aşamasını tamamlayıp bitirebildi. Bu başarılarından dolayı bizide çok mutlu etti" dedi.

Öğrenci velisi Zeynep Ulukan ise, "Çoğu ilk başta biraz zorlandı ancak daha sonra mantığını çözünce kodlamayı tamamladı. Çocuğum eğlenirken aynı zamanda da kodlama eğitimi öğrenmiş oldu. Oyunu bitirmiş olmamıza rağmen hala anne açıp oynayalım diyor. Önce ki yıllarda anaokullarında bu tür eğitimler olmuyordu, çocuklara bu tür eğitim vermeleri biz velileri de çok mutlu etti" diye konuştu.

Eğitime katılan öğrencilerde kodlamayı çok sevdiklerini ifade ettiler.

Hüseyin Can Aksu