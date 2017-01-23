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4 yeni KHK ile Antalya'da 6 kişi görevden ihraç edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında resmi gazetede yayınlanan 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname açıklandı. 367 kişinin ihraç edildiği yeni kararnamede Antalya’dan 6 kişi görevinden ihraç edilirken, daha önce ihraç edilen 4 kişi de göreve iade edildi.

4 yeni KHK ile Antalyada 6 kişi görevden ihraç edildi

23 Ocak 2017 15:52

OHAL kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni kararnamede, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulması kararlaştırılırken ülke genelinde 367 kişi görevinden ihraç edildi, 124 kişi göreve iade edildi, 2 medya kuruluşu ise kapatıldı. Antalya’dan ise aralarında bir kaymakamın da bulunduğu 6 kişi görevinden ihraç edilirken, 4 kişi de göreve iade edildi.
İhraaç edlen isimler ve görevleri Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner (Gündoşmuş), Tekniker- Kahraman Arslan (Antalya), V.H.K.İ Hüseyin Yıldırım (Antalya), Uzman Tabip Ebru Tonay Yaşaroğlu (Manavgat), Diş Tabibi Süleyman Burak Balçık (Manavgat) ve Başasistan Tuncay Çakır (Muratpaşa) olurken, görevi iade edilen isimler ise, İmam hatiplerden Kerim Durak (Alanya) ile Osman Çopur (Alanya), Sağlık Memuru Birsel Kaya(Muratpaşa) ve Ebe Fatmana Kavçakar (Muratpaşa) olarak açıklandı 

Suat Metin
 

Etiketler: ihraç, KHK, ohal


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