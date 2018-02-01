4 yıl 9 ay hapis cezası alan firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, aranan Hüseyin B.'nin Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese giderek firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polisin geldiğini öğrenince kaçmak isteyen şahıs kısa sürede polis tarafından Bahçelievler Caddesi'nde yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda "hükümlünün kaçması, kullanmak için uyuşturucu satın almak, uyuşturucu ticareti" suçlarından 4 yıl 9 ay hapis cezası olduğunu tespit edildi.

Hüseyin B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe

