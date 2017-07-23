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4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanya'da yakalandı

Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Antalya’nın Alanya ilçesinde yakalandı.

4 yıl hapis cezası ile aranan şahıs Alanyada yakalandı

23 Temmuz 2017 15:29

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile silahlı yağma ve yaralama suçlarından yakalama kararı bulunan Erhan S.’nin (26) Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apart otelde konakladığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık izniyle dün akşam belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan S., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 

Erdal Anak


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