İzmir merkeze 160 kilometre, Kiraz merkeze ise 50 kilometre uzaklıkta olan Umurlu Mahallesi, vatandaşların iddialarına göre sahipsiz kaldı. Özelikle Bağalanı mevkisindeki yollar bir türlü tamamlanamazken, mahallede 4 yıl önce yapımına başlanan camide bir türlü ibadete açılamadı. Cami için kurulan Umurlu Bağalanı Cami Yapma ve Yaşatma Derneği de bir sonuç vermezken, yapılan yardımlarla caminin kaba inşaatı ancak tamamlanabildi.

4 yıldır camiyi ne yaptılarsa tamamlayamadılar

Bölgede yaşanan vatandaşlar, devlet yetkililerine ve yerel yöneticilerine çağrı yaparak cami için yardım talep etti. Umurlu Bağalanı Cami Yapma ve Yaşatma Derneği yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aksakal, hizmet alamadıklarını ifade ederek, cami için yardım gerektiğini söyledi. Aksakal, "Bizler Umurlu Mahallesi Bağalanı mevkisinde yaşayan aileleriz. Burası Kiraz’a 50, İzmir merkeze ise tam 160 km uzaklıkta bir yer. Umurlu Mahallesi merkezi ile bizim Bağalanı mevki arasında da 5 kilometreye yakın bir mesafe var. Bağalanı mevkisinde yaşam devam ediyor; ancak birçok eksiğimiz var. Bu eksiklerden en büyüğü de baba zamanından bu yana konuşulan cami ve yolumuz. Eksiklerimizi tamamlamak adına bundan dört yıl önce Umurlu Bağalanı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğimizi kurarak bağışlarımızı toplamaya başladık. Daha sonra camimizi Bağalanına kazandırmak için inşaat çalışmalarını başlattık. Dört yıl boyunca bağışlar ile camimizin kaba inşaatını bitirebildik. Geçtiğimiz günlerde ise minaresi ile kubbesini yaptırabildik; ancak şuan için paramız bitti ve bağışlarımız da artık azaldı. Camimizin daha çok eksiği var. Dış cephesinde işleri yarım kaldı içi de şuan sadece kara beton durumunda. Camimizin tamamlanması ve bir an önce mevkimizde ibadete açılmasını istiyoruz" dedi.

Yol isyanı: "Kışın kardan, çamurdan zorluk çekiyoruz"

Hüseyin Aksakal, şöyle devam etti:

"Umurlu mahallesi ile Bağalanı mevkisi arasında 4 kilometrelik bir yol var. Bu yol maalesef hala toprak yol konumunda. Kışın kardan, çamurdan yazın ise tozdan, topraktan bıkmış durumdayız. Mevkimizden çocuklarımız okullarını servis ile gelip gidiyorlar. Özellikle kış döneminde çok zorluklar yaşıyoruz. Burada kestane ve kiraz yetişiyor, bu ürünlerin daha iyi koşullarda gidebilmesi için bu yolunda yapılması gerekiyor. Geçen yıllarda yağan yoğun kar nedeniyle yolumuz neredeyse 1 ay kapalı kalmıştı. Şimdi havalar böyle güzel giderken bu yolun bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz. Kış başlamadan yapılırsa bu kış sorun yaşamayız. Bu konuda da belediyelerimizden yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz."

"Bölge uzak olması nedeniyle çoğu zaman unutuluyor"

Mahalledeki vatandaşlardan Erdal Sargın ise, Bağalanı mevkisinin uzak ve dağlık bölgede olmasından dolayı unutulduğunu dile getirdi. Sargın, "Çoğu zaman unutuluyor. Burası Umurlu Mahallesi sınırları içerisinde ancak dört kilometrelik yolumuz hala toprak. Bu yolun bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca burada bir camimiz yoktu. Bizler bölgemize bir cami kazandırmak adına Umurlu Bağalanı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğimizi kurarak çalışmalarımıza başladık. Mahallelimizin ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla camimizi 4 yılda bu hale getirebildik; ancak eksiğimiz daha çok fazla ayrıca 4 yıllık emeğimizin telef olmaması için yardımsever vatandaşlarımızdan ya da devlet büyüklerimizden, yerel yönetimlerden yardım elinin uzatmalarını talep ediyoruz.”

Kerem Karamanlıoğlu

İZMİR