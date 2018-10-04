40 bin dolarlık pırlanta yüzüğü yutarak çaldı

Güvenlik kamerasına da yansıyan ilginç olay dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü avucunun içine sıkıştırdı. Durumu fark eden sarraf şahsın çaldığı yüzüğü almak isteyince İrlandalı turist, yaklaşık 250 bin lira değerindeki pırlanta taşı ağzına atıp yuttu. Gözaltına alınan turist midesindeki taşın çıkartılması için hastanede gözetim altına alındı. Hırsızlık olayı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.