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40 bin TL’lik akşam yemeği

Bodrum tatilinin son gününde Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, akşam yemeğine 40 bin TL hesap ödedi

40 bin TLlik akşam yemeği

20 Ağustos 2017 10:14

Tatil için Bodrum’a gelen Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud, dördüncü gününde konakladığı Mandarin Oriantel Hotel’in sahil kısmının yarısını kapattı. Daha önceki günler bisiklete binip yürüyüşler yapan Prens, önceki gün yüzmeyi tercih etti. Otelin neredeyse yarı personelinin Abdülaziz el Suud ve ailesiyle ilgilendiği görüldü. Prens, denize girerken ise dört koruması ona eşlik etti. Abdülaziz el Suud, deniz keyfinden sonra beş katlı lüks yatına geçerek dinlendi.

Nusret’i Bodrum’ getirtti

Akşam saatlerinde Prens ailesiyle, Yalıkavak’taki Sait Restaurant’a giderek 40 bin TL hesap ödedi. Abdülaziz el Suud’un salı günü ise İstanbul’dan özel uçakla tuzlama hareketiyle meşhur olan Nusret Gökçe’yi Bodrum’a getirttiği öğrenildi. Prens, Nusr-et Restaurant’tan 20 bin TL hesap ödeyerek çıktı.  

Umut Ünver - Milliyet gazetesi


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