40 derece sıcakta tarihi gün yüzüne çıkarıyorlar

Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığındaki 34 kişilik ekip, sıcak havaya aldırış etmeden Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmalarını yürütüyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Kars’ta kazı ekibini en çok etkileyen ise sıcak hava ile birlikte etkili olan rüzgarın savurduğu toprak oluyor. Ekibin bazı üyeleri güneşten korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları ise maske kullanarak rüzgarın savurduğu tozdan korunmaya çalışıyor. Prof. Dr. Fahriye Bayram, ekibiyle birlikte çalışmalarını aralıksız yürütüyor.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Ani Ören Yeri’nde yapılan kazı çalışmalarında birçok tarihi değerin gün yüzüne çıkarılmasını hedeflediklerini İfade eden Prof. Dr. Fahriye Bayram, "Ani’deki kazı çalışmalarına başladığımızdan beri hedefimiz aslında ayaktaki yapıların kurtarılması ve onların daha uzun süre yaşayabilmeleri için restorasyonların gerçekleştirilmesi. Daha önceki yıllarda biz katedralin etrafında çalışmıştık. Çünkü onun restorasyon projeleri hazırlanmıştı. Bu yıl katedralin etrafındaki çalışmalarımızı sonlandırdık" dedi.

"Çok sayıda İslami sikke çıktı"

Surların onarım işlerine başladıklarını belirten Prof. Dr. Bayram, "Şimdi surların onarım işlemleri gerçekleştiriliyor. Projeleri hazırlandı onlarında, o yüzden biz Aslanlı Kapı’nın doğusundan başlayarak tüm surların önünü kazacağız. Ondan sonra da restorasyon çalışmaları başlayacak. İkinci çalışma alanımız da Büyük Hamam’dı. Ani’de iki tane hamam var şimdilik, Büyük Hamam ve Küçük Hamam. Bu Selçuklular döneminde yapılmış. Anadolu’daki ilk hamam örnekleri, bunların plan tipleri daha sonra Anadolu’ya kaynak oluşturmuş. Büyük Hamam 1960’lı yıllarda Prof. Dr. Kemal Balkan, tarafından kazılmış ve bir de toprak çok iyi analiz edilmemiş. O yüzden biz bu toprağı sanki yeni bir kazı alanıymış gibi kademe kademe kazıyoruz. Toprağı eliyoruz. İçerisinden çok sayıda İslami sikke çıktı. Henüz deşifrelerini yapmadık. Onun dışında çok kaliteli seramikler var. Günlük kullanıma ait seramikler var. Etraftaki bu atık toprağı attıktan sonra yapıda tekrar bir kazı yapıp restorasyonu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Ani’de biz bu kadar sıcak görmemiştik"

Yaklaşık 7 yıldır Kars ve Ani’de çalıştıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Fahriye Bayram, ilk kez bu kadar çok sıcak havayla karşılaştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Fahriye Bayram, "Ani’de 7’nci sezonumuz, ilk kez bu kadar sıcakta çalıştık. Onun dışında bu tabi hamam toprağı, külle çok fazla karışık. Bir taraftan sıcak, rüzgar, bütün topraklar yüzümüzde, ama mesleğe gönül vermek denilen şey bu olsa gerek. Çalışmaya devam ediyoruz ifadelerini kaydetti.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç



