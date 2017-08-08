40 derece sıcaktan kaçıp kendilerini şelaleye attılar |Bursa haberleri

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yazında dağcıların keşfettiği şelalelerle dikkat çekiyor. Güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan doğasının yanı sıra vadileri de sıcaktan bunalanların ilk adresi oluyor. Uludağ'ın kuzeyinde bulunan 12 derin vadinin her yıl bir tanesini keşfetmek için yola çıkan ULUDAK ekibi, bu yılda Kocadere Vadisi’nin geçişini gerçekleştirdi. Göller bölgesinden hareket eden ekip, İlk defa geçilen vadideki 30’un üzerindeki şelalede de yüzme fırsatı buldu. 16 saat süren etkinlikte dağcılar zor bir arazi ile karşı karşıya kaldı.

Bursa’nın merkezinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkların Uludağ’ın zirvesinde 15 dereceye kadar düştüğünü ifade eden ULUDAK Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Şentürk, “Bu şelaleleri ilk defa görüyoruz. İlk defa teknik olarak böyle bir geçiş gerçekleştirdik. Lokal olarak vadiye bazı girişler sağlanıyor. Şehrimize çok yakın ama insanların ulaşamadığı vahşi bir bölge ve güzellikleri ancak insanların teknik donanımlarla, malzemelerle görme şansı var. Bizde Bursalılarla bu görüntüleri paylaşmak istedik. Hava sıcaklığı zirvede 15 dereceye kadar düşüyor. Ancak şelalelerdeki kar suları ciddi soğuktu. Bunu içine giren arkadaşlarımız bağırarak suyun ne kadar soğuk olduğunu bize göstermiş oldu" dedi.

Teknik donanıma sahip olmayan kişilerin ise, bilinçsizce yaptığı tırmanış ve atlayışların ne kadar tehlikeli olduğu kameralara yansıdı. Serin sulara atlamak için belli bir yüksekliğe çıkmak isteyen bir vatandaş ayağının kayması sonucu kendini serin sularda buldu. Büyük panik yaşanan olayda, vatandaş kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Keşif esnasında karşılaşılan türü bilinmeyen bir hayvanın titremesi cep telefonuna yansıdı. Korkudan veya soğuktan titreyen minik hayvan endişeli gözlerle etrafına baktı.

Abdullah Çibir



