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40 gramlık bileziği kuyumcudan böyle çaldı

Bilecik’te biri kadın iki şüpheli, girdikleri ilk kuyumcuda başaramadıkları hırsızlığı, bir başka kuyumcuda gerçekleştirip yaklaşık 5 bin lira değerindeki 40 gramlık bilezikle kayıplara karıştılar.

40 gramlık bileziği kuyumcudan böyle çaldı

04 Ocak 2017 11:27
40 gramlık bileziği kuyumcudan böyle çaldı - Tıkla İzle

2 Ocak 2017 günü öğle saatlerinde Tevfikbey Caddesi üzerindeki R&R Kuyumculuğa gelen biri bayan iki kişi, tezgahta bulunan Melih Sünetci’den 5 bin liralık bileziklere bakmak istediklerini söylediler. Üzerindeki kılık kıyafetten şüphelenen Sünetci, vitrinde bulunan 3 farklı modeli müşteri şeklinde dükkana gelen hırsızların önüne koydu. Dükkanın kalabalık olması ve Melih Sünetci’nin temkinli davranması sonucu bu dükkanda eli boş çıkan hırsızlar aynı saatler içinde kent merkezindeki başka bir kuyumcu dükkanına girdiler. Burada da aynı taktiği uygulayan biri bayan iki hırsız, bilezik almak istediklerini söylediler. Bayan, bileziklere bakar gibi yaparak dükkan sahibini oyalarken, erkek hırsız 22 ayar olan 5 bin lira değerindeki 40 gramlık bileziği avucunun içine alarak sakladı. Bu sırada bayan hırsız dükkan sahibini bilezikleri tarttırarak fiyat öğrenmeye devam etti. Daha sonra kuyumcudan bir şey almayan hırsızlar 5 bin TL olan 'Mega Bileziği' çalarak kayıplara karıştılar.
Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 kuyumcu dükkanından güvenlik kamerası görüntüleri alarak hırsızları arama çalışmalarına başladılar.

CEM KAAN TOKA 

Etiketler: bilecik, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, bilezik, bilezik hırsızlığı, tezgah


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