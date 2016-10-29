Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Taşkın Arlı, 16 yaşındaki kızı Begüm’ün 40 gündür kayıp olduğunu, çevredeki bütün il ve ilçelerde kızını aramasına ve emniyet güçlerinin çalışmalarına rağmen kızından haber alınamadığını belirtti.

Acılı baba, kızı Begüm’ün daha önce evden kaçtığını, 24 saat içinde bulunarak eve getirdiklerini fakat kızının evde kalmak istemediğini söylemesi üzerine kızını Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Sevgi Evleri Kız Yurdu’na yerleştirdiklerini belirterek, “İlk kaçtığında nedenini de bilmiyoruz ama 24 saat sonra bulduk biz kızımı, aldık eve getirdik. O olayın gecesinde abisiyle tartışma yaşıyorlar, ertesi sabah bir daha kaçıyor, biz birkaç gün içerisinde tekrar bulduk ve bizimle yaşamak istemediğini söyleyince çocuk yuvasına yerleştirdik. Bizi istemedi, gitmek istedi, yuvaya gönderdik, bir ay kadar yuvada kaldı. Okulların açıldığı gün, okula diye çıkıyor bir daha da yok. 40 gün oluyor, bu gün 40. gün” diye konuştu.

40 gündür çevredeki il ve ilçelerde aradığını kızının hayatından endişe ettiğini belirten ve olayı polise bildirdiğini anlatan Taşkın Arlı, “Gezmediğimiz il, ilçe kalmadı. Bütün ailece arıyoruz. Eşimin tarafı, benim tarafım. Şarköy’de duyduk oraya kadar gittik veya Keşan’dır, Balıkesir’dir sürekli geziyoruz. İşimizden gücümüzden kaldık, onu mu düşüneceğiz, işimizden gücümüzden kaldık onu mu düşüneceğiz. Kafamız durdu yani hiç bir iş yaptığımız yok. Bütün derdimiz bulmak kızımızı” dedi.

Begüm’ün annesi Pembe Arlı ise, kızının evine dönmesini istediğini belirterek, “Lütfen beni arasın, çok özledim. Psikolojik olarak da çok yıpranmış durumdayım şu anda. Ne olur annecim beni ara, ben anne buradayım de. Babasıyla kardeşleriyle görüşmek istemese bile benle görüşsün. Çünkü ben ona hiçbir hakaret etmedim. Kötü bir söz söylemedim, ne isterse yapmaya çalıştım, gezmesine, tozmasına arkadaşlarıyla buluşmasına hiç itiraz etmeden izin verdim, ne olur beni arasın. Bulayım, şu anda psikolojim çok bozuk, destek alıyorum, işimden gücümden oldum. Ne olur beni arasın. Beni aramazsa ablasını, teyzelerini, dedesini de arayabilir, nerede olduğunu bileyim yeter ki” ifadelerini kullandı.

Yakup Güler