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40 günlük bebeğin ölüm sebebinin 'cinsel istismar' olduğu belirlendi

Van’da yaklaşık 40 günlük erkek bebeğin ölümüne cinsel istismarın yol açtığı belirlendi.

40 günlük bebeğin ölüm sebebinin cinsel istismar olduğu belirlendi

30 Ocak 2017 16:52

Van’da, Lokman Hekim Van Hastanesi’ne getirilen yaklaşık 40 günlük erkek bebeğin cinsel istismar sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Operatör Dr. Mesut Pekmez, kimliği olmayan bir erkek bebeğin, yine kimliği olmayan ve annesi olduğunu iddia eden yaklaşık 22 yaşlarında bir kadın tarafından hastaneye getirildiğini belirtti. Bebeğin ölü bir şekilde hastaneye getirilmesi üzerine acil müdahalelerde kullanılan ‘mavi kod’un verildiğini ifade eden Pekmez, “Mavi kodun verilmesinin ardından acil servise doğru gittiğimde, bir bebeğe anestezi, acil ve çocuk doktorların hep birlikte müdahale ettiklerini gördüm. Bende olaya katıldım. İlk müdahalede çocuğun ağzından ve akciğerlerinden bol bol süt geliyordu. Biz ilk etapta buna bağlı olacağını düşündük. Çocukla ilgili gerekli müdahaleler, yeniden canlandırma işlemi yapıldı. Daha sonra makineye bağlanacak şekilde çocuk hazırlandı. Kalp masajları yapıldı. Ondan sonra biz çocuğumuzu yeni doğan yoğun bakım ünitemize aldık. Bu esnada ayrıntılı bakıma daha sonra geçildi. Çünkü öncelikli amacımız, çocuğumuzun tekrar hayata tutunması için canlandırma işlemiydi. Canlandırma işlemi yaptıktan sonra ayrıntılı muayenede, şüpheli bulgular saptanması nedeniyle gerekli ayrıntılı muayene ve filmler çekildikten sonra olay adli mercilere çok hızlı bir şekilde iletildi” dedi.

Perşembe günü acil servise gelen bebeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını da sözlerine ekleyen Pekmez, “Bebeğimiz, yaklaşık 20-22 saat sonra Cuma saat 10.00 civarında vefat etti. Bebeğimizin vefatını biz yine adli mercilere ve savcılığa hızlı bir şekilde intikal ettirdik. Adli tıp uzmanı ve savcılığın önderliğinde otopsileri yapıldı. Biz de olayın sonucunu takip ediyoruz. Olay adli bir olaydır ve savcılığa intikal etmiştir” ifadelerini kullandı. 

3 kişi tutuklandı

Öte yandan, Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen anne P.T. ile F.A. ve Y.G. isimli erkek şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atilla İdiz

Etiketler: cinsel istismar


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