40 günlük bebeğini denize atan anne, hakim karşısına çıktı

Eminönü’nde 40 günlük bebeğini denize atan anne Fatma Karataş ve gayri resmi eşi Mustafa Teneke’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatma Karataş ve Mustafa Teneke cezaevinden getirilirken sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"Bir taksiye atla, çocuğu denize at"

Fatma Karataş savunmasında, eşinin çocuğunu öldürmeye azmettirdiğini söyleyerek, “Olay günü çocuğumun kırkı çıktığı için ablamlara gitmiştim eve döndüğümde ailemin yanına gittim diye Mustafa'yla tartıştık. Hatta yüzüne vurmayacağım belli olmasın diyerek vurdu. Çocuğu alıp koltuğa attı çocuğun sesi kesildi. Bir süre nefes almadı, daha sonra nefes almaya başladı. Mustafa, ‘Bu çocuktan kurtul, öldür’ dedi. ‘Bir taksiye atla, çocuğu git, denize at’ diye 300 lira kadar para verdi. Ben de o işe gittikten sonra çocuğu alıp dışarı çıktım, taksiye bindim. Taksideyken çocuk çok ağlıyordu nefessiz kalıyordu. Taksici bana hastaneye götürelim dedi ben kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

Eminönü vapur iskelelerinin orada taksiden indiğini söyleyen Karataş, “Çocuğu denize attım. Çocuğu denize attıktan sonra kendime geldim, karakola gidip durumu anlattım. Ben çocuğu attıktan sonra orada bir görevli yanıma gelerek denize ne attığımı sordu. Ben de çocuğumun öldüğünü ve görüp üzülmeyim diye çocuğumun elbiselerini denize attığımı söyledim” şeklinde konuştu.

“Azmettirdi, onun aklına uydum”

Mahkeme başkanının sanık Mustafa’ya ait tabancayı alıp almadığını sorması üzerine sanık Fatma Karataş, “Mustafa'ya ait tabancayı almadım, çocuğa ateş etmedim. Önceki ifadelerimde Mustafa'yı korumak için öyle söylemiştim. Geçim sıkıntısı yüzünden tartışıyorduk. ‘Kurtul çocuktan’ dedi, azmettirdi, onun aklına uydum. Pişmanım” dedi.

“Benim çocuğum yaşıyor, eniştemde”

Mahkeme başkanı, bunun üzerine “Fatma, sen mahkemeye bir dilekçe yazmışsın. Dilekçede, ‘Benim çocuğum yaşıyor, Yılmaz Delişmen isimli eniştemde’ demişsin, şeklinde söylemesi üzerine sanık Fatma Karataş, “Ben öyle bir şey yazmadım, okumam yazmam yok. Kimseye de yazdırmadım, imza benim olabilir” şeklinde cevap verdi.

“Çocuğumuzu öldürmesi konusunda bir şey demedim”

Sanık Mustafa Teneke, savunmasında olay günü bebeğin kırkı çıktığı için Fatma Karataş’ın ablasına gittiklerini söyleyerek, “Oradayken, ablasının arkadaşı, ‘Bu çocuğu bize verin’ dedi, ben de ona tepki gösterdim. ‘Ben bebeğimi seven bir babayım’ dedim. Daha sonra evimize geldik. Bu konuda Fatma'yla tartıştık ancak tartışma büyümedi. Sabahleyin 350 lirayı kira parası olarak verdim. 100 lira da sonradan vermek üzere ablasından alarak kirayı ödemesini istedim. Aramızda herhangi bir problem yoktu, çocuğumu da öperek işe gitmiştim. Sabah 8.00’de işyerimden çıktım. Eve gittiğimde Fatma'nın çocuğumuzu öldürdüğünü öğrendim. Herhangi bir şekilde Fatma'yı çocuğumuzu öldürmesi konusunda bir şey demedim” şeklinde konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Fatma Karataş’nın eniştesi Yılmaz Delişmen, “Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Fatma'nın çocuğun benim yanımda olduğuna dair iddialarını kabul etmiyorum. Olay olduktan sonra cezaevine gittiğimde de değişik değişik beyanlarda bulunuyordu” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Teneke’nin tahliyesine hükmetti. Sanık Fatma Karataş’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, Tuğçe adlı bir bebek sahibi oldukları anlatılmıştı. Şüpheli Mustafa Teneke’nin sabit iş sahibi olmadığı ve günlük kazandığı paralarla geçimini sağladığı, olay günü şüpheli Fatma Karataş'ın bebeğin bakımı için Mustafa T.’den para istediği anlatılan iddianamede, bunun üzerine çiftin arasında kavga çıktığına değinilmişti.

İddianamede, Fatma Karataş'ın kavgadan bir süre sonra evden çıkarak, tüm gece sokaklarda dolaştığı, 24 Ocak 2017 saat 06.25 sıralarında Eminönü’nde bulunan Bursa Deniz Otobüsleri İskelesi kenarında giderek kucağındaki Tuğçe bebeği denize attığı ve olayın ardından sokaklarda dolaşmaya devam ettiği belirtilmişti. İddianamede, Fatma Karataş’ın daha sonra karakola giderek çocuğunu denize attığını söylediği anlatılmıştı.

İddianamede şüphelilerin, “Alt soydan akrabayı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.