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40 günlük bebeğini denize atan anneye müebbet hapis

40 günlük bebeğini denize atan anneye müebbet hapis
40 günlük bebeğini denize atan anneye müebbet hapis

Eminönü iskelesinde 40 günlük bebeğini denize atarak ölümüne neden olan Fatma Karataş, “Çocuğunu kasten öldürmek” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, baba Mustafa Teneke'nin ise beraatına karar verdi.

Fatih'te 2017'nin Ocak ayında 40 günlük bebeğin annesi tarafından denize atılmasına ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Karataş katılırken, dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen bebeğin babası Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, "Fatma Karataş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması, Mustafa Teneke'nin ise beraatine karar verilmesi" talepli mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. 

Mütalaaya karşı beyanı sorulan sanık avukatları, daha önceki beyanlarını tekrarlarken, tahliye ve beraat talebinde bulundular. 

Son sözü sorulan sanık Fatma Karataş, diğer sanık Mustafa Teneke'nin bebeği öldürmesi için kendisini azmettirdiğini öne sürdü. Pişman olduğunu aktaran anne Karataş, tahliyesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karataş'ın, "kendi bebeğini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın yargılamadaki iyi halini gözetip takdiri indirim uygulayarak verilen cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.
Diğer sanık Mustafa Teneke hakkında ise suçu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar veren mahkeme heyeti, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak bu sanığın tazminat isteme hakkı olduğu ihtarında da bulundu. 

Yusuf Melikoğlu
 

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