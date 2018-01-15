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40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e doğuruldu

Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.

40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrine doğuruldu

15 Ocak 2018 16:17
40 kilometre menzilli Hawk füzeleri Afrin'e doğuruldu - Tıkla İzle

Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı. Afrin'e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin'in Qude, Ma'mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda. Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor. 

 

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