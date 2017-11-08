40 kişinin karıştığı kavgada bir kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi 1209 nolu sokakta yaşları 15 ile 23 arasında olan yaklaşık 40 kişilik 2 grup bilinmeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar polis siren seslerini duyar duymaz olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada E.D. (17) darp sonucu yaralandı. Yaralı E.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.