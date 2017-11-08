Diğer
Kategoriler

40 kişinin karıştığı kavgada bir kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada 1 kişi yaralandı.

40 kişinin karıştığı kavgada bir kişi yaralandı

08 Kasım 2017 10:56

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Gazi Mahallesi 1209 nolu sokakta yaşları 15 ile 23 arasında olan yaklaşık 40 kişilik 2 grup bilinmeyen nedenlerden dolayı tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar polis siren seslerini duyar duymaz olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada E.D. (17) darp sonucu yaralandı. Yaralı E.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Adıyaman, kavga

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç