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40 metreden denize çakılan paraşütçü öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesine hem tatil hem de yamaç paraşütü eğitimi için gelen 26 yaşındaki Rus vatandaşı, Ölüdeniz Belceğiz’e inişi sırasında 40 metre yükseklikten irtifa kaybedip denize çakıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç turist, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

40 metreden denize çakılan paraşütçü öldü

05 Mayıs 2017 15:49

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla hem tatil hem de yamaç paraşütü eğitimi için Fethiye’ye gelen 26 yaşındaki Anastasia Zakharova, sabah saat 10.30 sıralarında Babadağ’a çıkarak, 1700 metrelik pistten Ölüdeniz’e single (tek kişilik) atlayış yaptı. Babadağ’dan başarılı şekilde uçtuktan sonra gökyüzünde dolaşan ve Ölüdeniz’in manzarasını izleyen Rus turist, Belceğiz Plajı’na iniş yapacağı sırada paraşütünün dengesini kaybetti. Bir anda irtifa kaybeden Zakharova, yedek paraşütünü açamayınca, 40 metre yükseklikten Belceğiz Sahili’ne 100 metre mesafede denize düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil ambulans ekibinden yardım istedi. Kıyıda bekleyen güvenlik botu düştüğü yerden genç kadını çıkartıp, kıyıya getirdi. İlk tedavisi yapılan Rus turist 112 Acil ambulansıyla Özel Letoon Hastanesi’ne kaldırıldı. Anastasia Zakharova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları ise olayı haber alır almaz derin bir üzüntü yaşadı.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Murat Yalçın


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