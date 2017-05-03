40 yaşında 550 oyuncağıyla dünyayı geziyor

Evde, iş yerinde, konserde, sinemada, uçakta, arabada yani deyim yerindeyse havada karada. O adım attığı her yere oyuncakları ile birlikte giden 40 yaşında bir kolleksiyoner.

550 oyuncakla dünya turu

Tenten, Batman, Homer Simpson ve daha niceleri. 550 figür oyuncağıyla bugüne kadar 12 ülke gezen Şentürk’e göre oyuncak, “en iyi arkadaş.” Oyuncaklarıyla bağını küçük yaştan itibaren koparmadığını söyleyen Şentürk,“Üniversiteye başladıktan sonra profesyonel olarak oyuncak kollleksiyonerliği yani kutulu biriktirme belli bir seriyi takip etme bu ürüne bu konsepte odaklanacağım diye sürdürdüğüm bir hobi haline geldi” dedi.

Hepsi orijinal

Sosyal medyada da takipçilerinden yüzlerce beğeniler alan ve oyuncaklarının merak konusu oluşturduğunu da ifade eden Şentürk, “Oyuncakları gelip örmeye gelenler var. Ama asıl hedefim herkesin gelip göreceği ziyaret edeceği bir yerde bunları sergilemek isterim” dedi. “Oyuncak benim için en iyi arkadaş” diyen Şentürk, koleksiyonunun orijinal parçalardan oluştuğunu aktardı.

İlk seyahat Simpson’la

Sıra dışı bu yönüyle zaman zaman çevresinde alay konusu olduğunu da dile getiren Şentürk, ‘40 yaşına geldi ama hala oyuncaklarıyla dolaşıyor. Atsan atılmaz satsan satılmaz’ diye arkadaşlarım zaman zaman güya çeşitli övgülerde bulunuyor. Bugüne kadar oyuncakların sayısı 550’ye yakın oldu.İlk seyahate çıkan Homer Simpson figürüydü. Onu uzun zaman hiç yanımdan ayırmadım. Güney İtalya’dan Sicilya’ya kadar fotoğrafladım” diye aktardı.Oyuncak fotoğrafçılığının dünya çapında gittikçe yaygınlaşan bir olgu olduğunu söyleyen Şentürk, Türkiye’de de bu alana gittikçe rağbet olduğunu belirtti. Şentürk, “ Daha da bir etkin kullanımı nasıl olur? Dedikten sonra fotoğraf işine girmeye karar verdim.Bir etkinliğe gideceksem, bir konsere gideceksem dinleyeceğim gruba uygun bir figür var mı? Filme gideceksem o filmin karakteri var mı diye vizyona giriş tarihinde o filmin karakterleri ile fotoğrafını çekiyorum. Oyuncak kolleksiyonerliği Türkiye’de de son 15 yıldır bilinmeye başlandı. İşin fotoğraf boyutu ise yeni başladı. Oyuncakları fotoğrafladığım 12 ülke oldu” diye konuştu.

Sanal dünyanın çocukları

Teknolojinin oyun dünyasına da dahil olmasıyla bazı değerlerin yok olmaya yüz tuttuğunu hatırlatan Şentürk, günümüz çocukların da bunların bir parçası haline geldiğini söyledi. Şentürk şunları söyledi: “Günümüz çocukları genel trende elle tutulur bir şeyden uzaklaştılar. Sanal dünyada daha mutlular. Bu da üzücü elbette.”

Alev Hamitoğulları - Fatih Gavuz

