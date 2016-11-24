Usta tiyatro sanatçısı Ayşen Gruda'nın süpervizörlüğünü yaptığı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, sezona Eugene Labıche'nin 'Ara ki Bulasın' adlı oyunu ile başladı. Yılmaz Gruda ile Elvan Gruda'nın uyarladığı ve sahneye koyduğu 2 perdelik komedi oyunu unutulmaz anlara da sahne oldu. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, yıllar önce boşanan usta oyuncular Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda’yı, bir araya getirdi. Oyun sonunda Yılmaz Gruda ve Ayşen Gruda sahnede el ele tiyatroseverleri selamlarken, salonu dolduran kalabalık da usta oyuncuları ayakta alkışladı. 40 yıl sonra kendi projesi ile anne ve babasını bir araya getiren Elvan Gruda ise gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yıllar sonra Ayşen Gruda ile bir araya gelince duygulandım"

İHA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Yılmaz Gruda, oynanan oyundan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Ayşen Gruda ile uzun zaman sonra bir araya gelmesini de değerlendiren usta oyuncu Yılmaz Gruda, “Duygulandım elbette ki. Bu da o güzelim varlığın, kızımın dediği gibi Ayşen hanımın 40 yıldır saklıyormuş o dileği. Birden bire böylesi bir beraberliği Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin tanıdığı imkan ile oluşması güzel. O kadar sene sonra bir araya geliyorsun ve güzel bir şey. Bir araya gelmek vardı. Sadece vardı ama bir de onu taçlandırdık beraberce. Özellikle kızımın o yaptığı adaptasyonla, rejideki katkısıyla. Buradaki kendi ifadesiyle anneliği diyelim, o çok güzel bir iş kotardı. O bakımdan ona teşekkür ediyorum tabi ki. Zaten o önümüze bizim bir piyes koydu ama hani reddedemeyeceğimiz bir şey mesleğimiz bağlamında. Ama deseydi ki ‘Ben size, soğuk demir tezgahı dükkanı açtım.’ deseydi bile, biz o tezgaha ‘Evet’ derdik. Çünkü o sevdiğimiz en büyük varlıklardan biri. Böylesine güzel bir oluşumu sağlamış oldu” dedi.

"Teklif gelirse tekrar birlikte göreve alabiliriz"

Ayşen Gruda ile ilerleyen dönemlerde başka projelerde yer almak isteyip istemediği sorusuna Yılmaz Gruda, “Teklif edilirse neden olmasın. Güzel bir başlangıç. Sanıyorum belediye başkanı da çok sanata düşkün, sanata yer veren bir başkan. Dolayısıyla bunu sürdürecektir. Bir duayen var Ayşen Gruda, birlikte güzel şeyler kotaracaklarına inanıyorum. Şöyle güzel bir tarafı var, farklı bir iş geldi buraya bana göre. O güzeldi. İnşallah bu çizgide devam ederse güzel bir oluşum meydana gelecektir” cevabını verdi.

"Ben çok profesyonel bir insanım"

Kızının projesi sonrasında Yılmaz Gruda ile 40 yıl sonra yan yana gelen Ayşen Gruda ise şunları dile getirdi:

“Hiçbir çocuk anne ve babasının ayrılmasını istemez. Meğerse Elvan bunu hiç istememiş. 40 yıl küçük kızın dileğiyle yaşamış. Biz de buraya geldik. Ben ve babası onun dileğini yerine getirdik. Ben iki sene burada süpervizörüm. Tabi bu ilk oyun. Birçok oyunlar çıkacak. Hazır elimizde. Ben çok profesyonel bir insanım. Elvan da babasıyla beraber çalışıyor. Onlar adapte ettiler, uyarladılar ve koydular sahneye. Ben de sizin gibi ilk kez seyrettim ve çok beğendim. Çok çok çok beğendim.”

Burak Tekin - Kadir Arslan

ESKİŞEHİR