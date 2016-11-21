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40 yıl önceki kan davası yine can aldı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

40 yıl önceki kan davası yine can aldı

21 Kasım 2016 12:00

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Sakarya mahallesi Girne caddesi Çetinel sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan bir kahvehanenin önünde, aralarında 40 yıl önceki cinayetten dolayı husumet bulunan 2 aile arasında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada silahla vurulan İlker Çalışkanoğlu (33) ile kardeşi Hayri Çalışkanoğlu (28) ağır yaralandı. İlker Çalışkanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Hayri Çalışkan'ın ise, Eskişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen Yüksel A., Erdoğan A., Ertan A., Emrah A., Gökhan A. ve Zülfikar Z'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. 

Selim Kuşcu


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