Demir, 57 yıl önce Şanlıurfa’nın Karaköprü beldesinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Diyarbakır’a göç eden ailesi ile burada yaşamaya başlayan Demir, 1978 yılında Almanya’nın Köln kentine giderek dil eğitimi aldı. Gurbetteki ilk zamanlarında yabancılık çeken Demir, şiir yazmaya yöneldi. Daha çok taslak olarak oluşturduğu eserlerin ardından Demir, 1980 yılında tekrar Diyarbakır’a döndü. Burada bir süre şiire ara veren Demir, 1984 yılında Dicle Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1985 yılında aynı üniversitede Almanca okutmanı olarak göreve başlayan Demir, bugüne kadar görevini sürdürmeyi başardı. 1993 yılında bir televizyon kanalında okunan şiir, Demir’in içinde uyuyan yanardağı harekete geçirdi. Şebnem Kısaparmak’ın seslendirdiği şiirden çok etkilenen Demir, 17 kıtadan oluşan şiirini bir anda kaleme alarak, ilk eserini ortaya çıkardı. Bu tarihten itibaren bıkmadan her an şiir yazan Demir, bugüne kadar bin 560 şiir yazarak ulaşılması zor bir rekora imza attı.

Memleket özlemi şiire yöneltti

Yazdığı şiirlerle ilgili İHA muhabirine konuşan Demir, Dicle Üniversitesi’nde Almanca okutmanı olduğu söyledi. Şiir yazmaya 1978 yılında Almanya’da başladığını belirten Demir, “Almanya’ya gittiğimde gurbete alışamadım. Diyarbakır özleminden dolayı çok rahatsızlandım. İlk şiirimi burada yazdım. Bir süre ara verdim. 1993 yılında Şebnem Kısaparmak’ın seslendirdiği ‘Gurbet gelini’ şiiri dinliyordum ve çocuk gibi ağlamaya başladım. Hemen sonra masanın üstünde bulunan kalem ve kağıda yöneldim ve ilk şiirimi burada yazdım 17 kıtadan oluşuyordu ve adı da ‘Özledim anne’ idi. Eski günlere olan özlemimden dolayı 17 kıtalık şiiri bir solukta yazdım. Şu ana kadar sanıyorum bin 560 şiirim var. İki kitabım var ilki ‘Büyük ayak küçük ayakkabı’ ikinci kitabım ise ‘Gül dediğin yar kokmalı’ ismiyle piyasaya çıktı. Eğer ben çocuklarımı gurbette okutmasaydım, maddi sıkıntı çekmeseydim 7. veya 8. kitabım piyasada olmuş olacaktı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 80 kıta şiir yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve onun için de şiirler yazdığını kaydeden Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Allah rızası için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Hatta şiirlerimden birine ‘Sana ömrümden ömür vermek istiyorum’ diye yazdım. Çünkü 14 yıldan beri bu ülkeye yapılanları ben tasavvur edemiyorum. Bu 14 yılda, 160 yıl önce yapılması gerekenler bu dönemde yapıldı. Avrasya’nın yapılması, Marmaray’ın yapılması, 3. Boğaz Köprüsü’nün yapılması bunlar beni çok fazla mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan için 80 kıta şiir yazdım. Bunlardan ilk 20 kıtası Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın Davos’ta ‘One minute’ çıkışıyla yazıldı. Ben o zirveyi seyrediyordum, milli duygularım kabardı kalem birden 20 kıta yazdı. Bu şiirin adını da ‘Canlar sana kurban olsun Başbakanım’ koydum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan için yazdığım bir dörtlüğü okumak istiyorum. ‘Sevgili Cumhurbaşkanım, sen Fatih Sultan Mehmet misali çağ kapatıp çağ açansın, sen asil yüreğinle şerefsizleri korkutan ve onlara meydan okuyansın, sen bu cennet ülkem için sevgi ve muhabbetlerle dolansın, sen garip gurabayı Allah rızası için gözetip kollayansın. Biri bana sponsor olursa ben şiirlerimin tamamının kitaplarda olmasını arzu ederim.”

Aydın Yorat