40 yıldır aynı mahallenin muhtarlığını yapıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, tam 40 yıldır 6 dönemdir kesintisiz olarak görevini sürdürüyor. Muhtarlığın çok önemli bir iş olduğunu belirten Yılmaz, "Muhtarlıklar vatandaşların uğrak yeridir, vatandaşın istasyonudur ve dert anlatma yeridir. İnsanlara ve hizmete olan sevgim beni 6 dönemdir ayakta tutuyor. Yaşım elverdiğince mahallemi temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Görevi süresince mahallesine sayısız hizmetlerde bulunduğunu anlatan muhtar Yılmaz, "40 yıl önce mahallemizde hiçbir şey yoktu. O dönemin zor şartlarında girişimlerimiz ile mahallemize birçok hizmetin ulaştırılmasında aracı olduk. Alaşehir'de ilk kanalizasyon ve temiz su alt yapısını 1978 yılında mahallemizde inşa ettirerek vatandaşlarımızın içme suyu ve kanalizasyon sorunlarını çözüme kavuşturuduk. Mahallemizde 24 derslikli okulun inşa edilmesine aracı olduk. Hayırseverlerimizin desteği ile mahallemize cami kazandırdık. Yapılan her hizmette bizim gayretlerimiz var. Muhtar olarak 40 yıllık görev sürecim içinde birçok kaymakam ve belediye başkanı çalıştım. Hepsinden Allah razı olsun. Başarılı olduğuma inanıyorum. Ben tüm Mahalle halkına bugüne kadar bana vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Alaşehir'in en uzun süre görev yapan muhtarı olan evli ve 4 çocuk babası Mustafa Yılmaz, 1977 yılında 28 yaşında aldığı muhtarlık mührünü 40 yıldır hiç bırakmadı. Muhtarlık görevini yaklaşık yarım asırdır sürdüren Mustafa Yılmaz, sağlığının iyi olması halinde önümüzdeki dönem de aday olacağını söyledi.

Soner Vatansever