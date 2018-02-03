40 yıldır yürüyeceği günü bekliyor

Kayseri’de yaşayan 55 yaşındaki Gülşen Naykı, yakalandığı romatoid artrit (eklem romatizması) hastalığı nedeniyle 16 yaşından itibaren ayağa kalkamaz oldu. Vücudundaki hiçbir eklemin işlevini görmediğini, el ve ayaklarında şekil bozukluğu olduğunu ve çok acı çektiğini söyleyen Naykı, annesi 73 yaşındaki Münevver Naykı’nın yardımlarıyla günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti.

"BU YAŞIMA KADAR OTURDUM"

Yıllarının oturmakla geçtiğini vurgulayan Naykı, "8 yaşında boyun ağrısına yakalandım. 16 yaşına kadar tedavi gördüm, ayakta durabildim. 16 yaşından sonra da yürüyemez oldum. Aşağı yukarı 40 yıldır yürüyemiyorum. Ekrem romatizması hastasıyım. Bütün eklemlerde şekil bozukluğu, tutukluk var. Hiçbir yerimi kullanamıyorum. Sadece görüyorum, duyuyorum, konuşuyorum ve aklım başımda. Bunun haricinde vücudumun hiçbir eklemi işlem yapmıyor. Bu yaşıma kadar sürekli oturarak, annemin bakımıyla geldim. Yıllarım oturmakla geçti, hiçbir şey yapamadım. Çok ağrılarım, sızılarım oldu. Son 2 yıldır yara açıldı, bu yara da bir türlü kapanmıyor. Çok canım yanıyor" dedi.

Tedavi için bir doktorla görüştüğünü, doktorun kendisine 1 ay yetecek kadar ilaç gönderdiğini ve kullandığı süre boyunca vücudunda rahatlamalar olduğunu dile getiren Gülşen Naykı, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavinin devamını getiremediğini belirtti. Hayırseverler ve yetkililerden tedavisi için yardım isteyen Naykı şöyle konuştu:

"İstanbul’da bir doktora göründüm. Onun ürünlerini getirttim ama maddi durumum olmadığı için devamını nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. Bu ürünleri kullanalı 15 gün oldu, 15 gündür vücudumda biraz da olsa rahatlık hissediyorum. Engelli maaşım var ama evimiz kira ve faturalara yetmediği için yardımsever ve yetkililerimizden yardım bekliyorum. Çünkü bu ürünleri devam ettiremezsem tekrar başa döneceğim."

"ELLERİ, AYAKLARI BÜZÜK, SÜREKLİ OTURUYOR"

73 yaşında olmasına rağmen kızının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan anne Münevver Naykı ise hayırseverlerden bir yardım eli beklediklerini söyleyerek, "Günüm hasta kızımla geçiyor, yemeğini yediriyorum, ihtiyaçlarını gideriyorum, temizliğini yapıyorum. 8 yaşında bu hastalığa tutuldu, elimden geldiğince götürdüm. O zamanlar yoksulluk da vardı, sonuç alamadık. Eller, ayaklar büzük, kalkamıyor, sürekli oturuyor. Kızımın ilaçları, tedavisi için hayırsever zenginlerden yardım bekliyoruz. Yeter ki kızım ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.