40 yıllık amme hizmeti sekteye uğradı

Belediye tarafından eski binaların yenileme çalışmaları kapsamında bir hafta önce kiremitleri sökülen dükkana 3 ay sonraya gün verilmesi ihtiyaç sahiplerini mağdur ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise bütün sokaktaki çalışmaların 3 ay içinde tamamlanacağını ve kimsenin mağdur olmaması için de mekana öncelik tanınacağını açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesindeki tarihi Çarşı Mahallesi'nde başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında bölgede 9 ada 130 parselde faaliyet gösteren kafe, dükkan ve işletmeler, aslına uygun şekilde restore ediliyor. Manisa’daki tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için başlatılan çalışmalarla, kentin gizli güzelliklerini ortaya çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma projesini de başlattı.

İhtiyaç sahiplerine günde 100 ekmek dağıtılıyor

Manisa’da yıllarca yaptığı amme hizmetiyle gönüllerde taht kuran Şekerci Dede olarak bilinen merhum Hüseyin Ayçiçek’in 21 yıl önce vefat etmesinin ardından aynı hizmetleri devam ettiren 65 yaşındaki oğlu Ahmet Recep Ayçiçek, dükkanda bir hafta önce kiremitlerin sökülmesiyle başlayan sokak sağlıklaştırma çalışmalarında yaklaşık 3 ay sonraya gün verilmesinin ihtiyaç sahiplerini mağdur edeceğini ve bu yüzden çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bir haftadır dükkana gelen ihtiyaç sahiplerini eli boş gönderdiği için uykularının da kaçtığını anlatan Ayçiçek, dükkanın bir ticari işletme olmadığını ve 40 yıldan fazla bir zamandır ihtiyaç sahipleri için amme hizmeti verdiğini anlattı. Rahmetli babası Hüseyin Ayçiçek’in 21 yıl önce vefat etmesinin ardından amme hizmetini kendisinin sürdüğünü dile getiren Ahmet Recep Ayçiçek, “Muhterem babacığım Hakk’a yürüdükten sonra bu mekanı devamlı şekilde biz götürdük. Ekmeğiyle, Ramazanlarda pidesiyle, güzel insanları sevindirmekle elimizden geldiğince bu hizmeti devam ettirmeye çalıştık. Her gün burada muhacirlere olsun, diğer fakir fukaraya 100 ekmek veriliyor. Ramazan ayında bu sayı çok daha üstlere çıkıyor” dedi.

Yapılan yenileme çalışmaları kapsamında dükkanın kapılarının yenilenmesini rica ettiğini kaydeden Ayçiçek, “Burası ammeye hizmet ediyor. Kendi şahsıma olsa en ufak bir harekette bulunmam ama ammeye hizmet ettiği için burasının bir an önce tamir edilmesini rica ettim ancak 3 ay sonraya gün verdiler. Yalnız ben değil buradaki bütün esnaf mağdur. Kiremitleri açtılar, kiremitler düzelmedi. Arka tarafta saçaklar yerine takılmadı. Onun için diğer tarafta yapılan hizmetlere bakıldığı zaman bizim tarafta yapılan hizmetler çok çok gerilerde. Belediyedeki ya da bu işi yapan gruptaki hangi kardeşimiz bununla ilgileniyorsa mutlaka o kardeşimiz bunu yapan müteahhit firmayı sorguya çekmesi lazım. Bu verilen paralar nereye gitti, yapılan hizmetler neden gecikiyor ve yapılan hizmetlerin yanlışlıkları nerelerden kaynaklanıyor, bunları anlatması lazım. Dükkanın tavanında aydınlık verici cam kiremitler vardı, o kiremitleri de söktüler. O kiremitleri sökmeyin buraya aydınlık veriyor onların mekanın çok özel yeridir dememize rağmen onları da söktüler. O kiremitler 80-90 yıllık kiremitler. Belki o kiremitlerin bir tarihi değeri de vardır. Esnaf kardeşlerimizin söylediğine göre kamyon çıkan molozları yükledikten sonra o kiremitleri götürmüşler ama nereye götürdüklerini bilmiyorum. Buradaki mağduriyet mutlaka düzelmesi lazım. Kaç günden beri insanlar buradan ekmek alamıyor” şeklinde konuştu.

21 yıldır mekanda ‘güzel insanlar’ olarak nitelendirdiği fakir fukaraya ekmek dağıttığını dile getiren Ayçiçek, “Burada ekmek dağıtıyoruz. Adam geliyor, tüp parası, ilaç parası istiyor veya başka bir sıkıntısını izah ediyor. Biz de sıkıntısını gidermeye gayret ediyoruz. Burada dini sohbetler de yapılıyor. Elimizden geldiğince bütün insanları kucaklamaya, sevmeye gayret ediyoruz ama bürokrasinin engellerini aşamadık. İnşallah bundan sonra aşılır. Bu mekanın herkes tarafından desteklenmesi gerekirken, desteklenmiyor. Ondan dolayı çok mağduriyet içerisindeyiz. Elhamdülillah yine ekmekleri kılı kılına yetirmeye çalışıyoruz. Gelen ekmekleri elimizden geldiğince dağıtmaya çalışıyoruz. Bazı ikramlar oluyor ekmek olarak o ikramları da takdim ediyoruz ama bazı zamanlar ekmek yetiştiremiyoruz. Elimizden geldiğince ömrümüz olduğu kadar bu mekanı ayakta tutmaya gayret edeceğiz inşallah. Burası Allah hizmet edeceği için ammeye hizmet ettiği için bir daha bir daha pislenmesi doğru değil. Onun yanında burası bir şahıs malı değil, şahsa ait bir hizmet yapmıyor burası. Yani ticari bir yer değil. Daima insanlara hizmete vermenin güzelliğini yaşamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Buraya katkı yapmak isteyen kardeşlerimizden ve yapmayanlardan da Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil ise sokakta yapılan çalışmalarının tamamen bitmesinin 3 ay alabileceğini ancak Şekerci Dede mekanının amme hizmeti yaptığını ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dükkandaki çalışmaların hızlandırılması için talimat vereceklerini söyledi.

Sadık Cangel