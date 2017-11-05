40 yıllık eşlerine böbreklerini hediye ettiler

Bursa’da böbrek yetmezliği yaşayan Aliye Ergen (58), 2012 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle Acıbadem Hastanesine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası eşi Tanver Ergen’in böbreğinin Aliye Ergen’e uyumlu olduğu görüldü. Bunun üzerine Tanver Ergen, eşine hiç düşünmeden böbreğini verdi. 40 yıllık evli olduklarını ifade eden Tanver Ergen, “Eşimin böbrek rahatsızlığı nedeniyle Acıbadem Bursa Hastanene başvurduk. Başarılı bir nakille eşime böbreğimi verdim” dedi.

“Eşim bana böbreğini verdiği zaman çok mutlu oldum”

Eşinin kendisine böbrek vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aliye Ergen ise “Yüksek tansiyon nedeniyle başvurdum. Böbrek yetmezliği olduğumu öğrendim. 6 sene diyaliz tedavisi gördüm. Böbrek nakli için başvurduğumda eşimin böbreğinin bana uyumlu olduğu saptandı. Eşim bana böbreğini verdiği zaman çok mutlu oldum” diye konuştu.

Ali Uzabacı (69) ise 2013 yılında böbrek yetmezliğinden dolayı Acıbadem Bursa Hastanesine başvurdu. Yapılan incelemelerde Uzabacı’nın eşi 3 çocuk annesi Nadire Uzabacı’nın (56) böbreğinin kendisiyle uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Nadire Uzabacı, eşine böbreğini verdi. Şeker hastası olduğunu vurgulayan Ali Uzabacı, “Böbrek yetmezliği nedeniyle 3 ay diyaliz tedavisi gördüm. Sonrasında böbrek nakli için başvurdum. Eşimin böbreğini bana nakil ettiler. Çok memnun oldum. Hayata yeniden başlamış gibi oldum. Eşim böbreğini hiç düşünmeden bana verdi” açıklamasını yaptı.

“Düşünmeden böbreğimi verdim”

Nadire Uzabacı ise “Çok yoğun bir tempo geçiyorduk. Kendisi şeker hastasıydı. Tansiyon problemi ve kalp hastalığı vardı. Böbrekleri iflas etmişti. Böbrek nakli için düşünmeden böbreğimi verdim. Eşim şu anda sağlıklı” şeklinde konuştu.

2 aile ve operasyonu gerçekleştiren Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, organ bağışı ve nakil haftası sebebiyle bir araya geldi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, Organ Bağışı Haftası nedeniyle şunları söyledi:

“Organ yetmezliği bir insanın hayatında çok büyük bir sorun. Tek çaresi organ nakli. Çünkü, diyaliz sistemleri vücudun tüm ihtiyacını istediği gibi karşılayamıyor. Bizim merkezimiz, hem canlı hem de kadavra naklinin yoğun yapıldığı bir merkez. Geçen yıl yaptığımız 123 naklin yüzde 60’ı kadavradan yapıldı. Toplamda da canlı vericili nakillerde önemli grubu eşlerin verdiği böbrek nakilleri oluşturuyor. Bugün eşlerinden böbrek almış ve 5 yıllarını tamamlamış 2 çiftimizle bir araya gelmek istedik.”

Ahmet Faruk Çabuk