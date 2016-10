Bölgede en fazla ceviz ağacının bulunduğu köylerde geçimlerini ceviz ticaretiyle yapan üreticiler, topladıkları cevizleri kuruttuktan sonra satışa sunuyor. Ağaçların yaşlandığını ve bu sebepten dolayı istedikleri verimi alamadıklarını belirten ceviz üreticileri, verimin her geçen yıl düştüğünü söylediler. Sabahın erken saatleriyle birlikte ceviz toplamaya çıktıklarını belirten ceviz üreticilerinden Osman Yıldırım, “Bahçelerimizden topladığımız cevizleri kabuğundan ayırdıktan sonra kurutmaya bırakıyoruz. Yaklaşık bir haftalık kurutma süresinin ardından ürün satışa hazır hale gelmiş oluyor. Kimi üreticiler de cevizlerini kabuklu olarak satıyor” dedi.

Ceviz ağaçlarının dede yadigarı ve yaklaşık 400 yıllık ağaçlar olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ağaçlarımız yaşlı olduğu için verim her yıl azalıyor. Köyümüzde yaklaşık 50 bin tane ceviz ağacı bulunmaktadır. Her yıl 15 ila 20 ton civarında ceviz satıyoruz. Ancak ağaçlar çok yaşlı olduğundan verim her geçen yıl düşüyor. Devletimizden bizlere yeni ceviz fideleri vermesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bahçe köyünün yaklaşık 400 yıl önce dedeleri tarafından kurulduğunu ve o dönemde ceviz ağaçlarının dikildiğini tahmin ettiklerini belirten ceviz üreticilerinden Hakim Yıldırım ise, “Cevizler yaşlandı, sağlıklı verim alamıyoruz. Bazı ağaçlar ceviz tutmuyor. Eskiden 200 hanelik köyümüzün geçim kaynağı büyük ölçüde ceviz satarak sağlanıyordu. Ama şu anda verimin düşmesi sebebiyle vatandaş ancak kendi yiyebileceği kadar topluyor” dedi.

Hakim Yıldırım, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünün bu konu ile ilgili yeni proje hazırladığını ve özellikle dere yataklarına yeni ceviz fidesi dikme çalışması yapacağını da sözlerine ekledi.