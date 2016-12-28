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41 kere maşallah Fatma Teyze

Evinde yapıp sattığı bazlamaları çok beğenilince ürün çeşidini 41’e çıkararak şirket kuran 60 yaşındaki Fatma Teyze, ismini markalaştırdı ve 10 kadına da istihdam sağladı.

41 kere maşallah Fatma Teyze

28 Aralık 2016 10:18
41 kere maşallah Fatma Teyze - Tıkla İzle

Ankara Beypazarlı 60 yaşındaki Fatma Emeksizoğlu başarısıyla çevresindeki 300 kadın girişimciye daha örnek oldu. 20 yıl önce ev ekonomisine katkıda bulunmak için bazlama yapıp satan Fatma Teyze’nin ürünleri çok beğenildi. Bu sayede dönemin belediye başkanının dikkatini çeken Fatma Teyze, ürünlerini Turist Pazarı’nda satmaya başladı. Zaman içerisinde küçük bir atölye kuran ve yanında çalışan 10 kadınla ürün çeşidini 41’e çıkaran Fatma Teyze, 2012 yılında ismini markalaştırdı. İzmir’deki SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri’ne katılan Fatma Emeksizoğlu; Beypazarı kurusu, erişte, cimcik makarna, baklava, lokum, sebze kurusu, sarımsak kurusu, kekik, cevizli sucuk, tarhana ve sarmaları kapış kapış satılırken, Emeksizoğlu, kendisinden sonra 300 Ankaralı kadının daha ürünlerini satıp gelir elde etmeye başladığını söyledi.

Belediye başkanının dikkatini çekti
Rahatsızlanınca çiftçiliği bırakarak bazlama yapıp satmaya başladığını kaydeden Fatma Emeksizoğlu, "Ramazan ayı başında 30 tane sattığım bazlama adedi, Ramazan ayı sonunda 300 adedi buldu. Bu durum dönemin belediye başkanının dikkatini çekmiş. Başkanın benimle görüşmek istediğini söylediler. İlk başta korktum. Sonra Turizm Pazarı’nda ürün satmam için teklifte bulundular. Önce inanmadım, ‘bana gelene kadar başka kişi mi yok?’ dedim. Turizm Pazarı’nda iyi satış yapınca atölye kurdum, yanıma çalışanlar aldım. İşler artmaya başladı. Ürün çeşidini 41’e çıkardık. 41 kere maşallah. Titizlikle çalışıyoruz, kaliteli malzemeler kullanıyoruz. 2012 yılında da ismimi markalaştırdım" dedi. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan

Etiketler: 41 kere maşallah, Fatma Teyze


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