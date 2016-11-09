Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’da öğle saatlerinde kömür şirketlerinde verilen yoğurt, etli pilav ve irmik helvasından oluşan menüyü yiyen 550 kişiden 41’i, karın ağrısı ve bulantı şikayetiyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri süren 41 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, 3 hastanın ise müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Tavşanlı Kaymakamı Numan Hatipoğlu, “Tavşanlı’da bir yemek firmamızın çeşitli yerlere dağıtmış olduğu öğle yemeğinden olduğunu tahmin ettiğimiz, akşam saatlerinde bir gıda zehirlenmesi yaşadık. Dağıtılan yemekle ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar hastanemize intikal eden 41 kişi ishal ve benzeri rahatsızlıkla hastaneye geldiler. Toplam 550 kişiye dağıtılmış yemekte olan bir olay” dedi.

Başhekim Ünal Ünalan ise, "3 hastamızı yatırıyoruz. Geriye kalan hastalarımızı 2 saat içinde evine göndereceğiz. Çok ciddi bir durumları yok. 3 hastamızı da gözlem altına alacağız. Bunlarla ilgili gaita kültürü hem de alınan yedikleri yemekten tetkikleri yapmak üzere numuneleri alındı" diye konuştu.

Tuna İşleyen

