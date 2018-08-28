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41 tonluk Balık Müzesi kışa hazır

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kışa hazırlandı. A’dan Z’ye bütün mumya balıkların restore edildiği müzede 41 tondan fazla balık bulunuyor.

41 tonluk Balık Müzesi kışa hazır

28 Ağustos 2018 10:13

Yaz ayının yavaş yavaş geride kalmasının ardından kış mevsimine hazırlanan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumya balıkların bakımı tamamlandı. Dünyada ilk, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan, her türden deniz canlısının mumyalanarak konulduğu müzede yenileme çalışması yapıldı.

Müzede büyük emek var

Sergilenen deniz canlılarının bakımı yapılan müze, bu sene de ücretsiz ziyaret edilebilecek.Müzenin kurucusu İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, büyük emeklerle hazırlanan müzede bakımların yapıldığını artık kış mevsimine hazır olduklarını söyledi. Müzenin ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesine gayret ettiklerini vurgulayan Balcı, ‘Müzemiz dünyada ilk, Türkiye'de tek. 50 yıldır balıkla uğraşan biri olarak büyük emeklerle bu müzeyi kurduk. İçerisinde denizlerimizde yer alan canlıların büyük çoğunluğu bulunuyor. Hamsiden, 1,2 ton ağırlığındaki balıklara kadar her şey burada sergileniyor’ şeklinde konuştu.

Balıkların toplamı 41 ton

Sergilenen balıkların toplam ağırlığı 41 tondan fazla olduğunu belirten Balıkçı Kenan Balcı, ‘Balıklar mumyalanarak, özel yöntemle korunuyorlar. Burada kış mevsimi için özel çalışma yaptık. Mumya balıkları tek tek restore ettik. Ciddi bir emek var burada. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz her zaman buraya ilgi gösteriyorlar, yine gelmelerini bekliyoruz” dedi.

Müzenin her daim ziyaretçilerini ağırladığını, gelen çocukların hayvanlara ilgiyle baktığını, dev balıkları görüp heyecanlandıklarını, fotoğraflar çektiğini anlatan Balcı, bu yıl da ücretsiz ziyaret edilebileceğini vurguladı. Balıkçı Kenan, herkesin hiç olmazsa hayatında bir defa bu müzeyi görmesi gerektiğini sözlerine ekledi.  

 

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