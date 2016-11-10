Edilen bilgi ve iddialara göre, Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerinde kıyı bekçisi olarak görev yapan Ahmet Güleç'ten (41) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Güleç'in denize düşebileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran Sahil Güvenlik ile polis ekipleri, hemen bir arama çalışması başlattı. Uzun süre yapılan incelemeler sonucunda Ahmet Güleç'in cesedi, Tüpraş İskeleleri civarında bulundu. Güleç'in gemileri inceleme sırasında denize düşebileceği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi. Evli ve 3 çocuk babası Güleç'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumana gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahmet Güleç'in kesin ölüm sebebinin, yapılan otopsi sonucunda netlik kazanabileceği öğrenildi.

Nimet Ergün