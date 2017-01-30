Seyitgazi Lisesi ve Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler ile öğrencilerin buluşmasında, eski günler ve anılar konuşuldu. Eskişehir Öğretmenevi’nde gerçekleşen buluşmada, ilk önce yemek yenildi. Yemeğin ardından öğretmen ve öğrenciler, anılarını anlatırken, oyun havalarıyla da eğlenceli vakit geçirdiler.

Türkiye'nin değişik illerinden ve Eskişehir'den yaklaşık 250 öğretmen ve öğrencinin bir araya gelmesine ön ayak olanlardan Mustafa Sayın, birkaç arkadaş olarak düşündükleri bu birlikteliğin yıllar içinde devam ettirileceğini söyledi. Sayın, hem öğretmen hem de öğrenciler açısından hep birlikte eski anılara döndüklerini ve o güzel günleri yad ettiklerini ifade etti.

Seyitgazi Lisesi öğretmenlerinden Murat İnce ise, “Benim için kelimelerin yetmediği bir akşam, bütün öğrencilerim burada, dünyanın çiçekleri gibi bir buket getirdiler. Kimi Seyitgazi’nin Kale bayırından toprak kokusu, kimi Battal Gazi türbesinden tarih kokusu, şuan da kelimelerin bittiği yerdeyim. Çok heyecanlı ve çok duyguluyum” dedi.

Okulun eski öğrencilerinden İlhan Çançeler de, “Bu etkinlikle, öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla geçmişi yad ederken, göremediğimiz öğretmen ve arkadaşlarımızla da görüşme imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

Buluşma etkinliğinin sonunda gecenin anısına pasta kesildi.