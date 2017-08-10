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410 kişi bir hortumdan akan suya muhtaç

Batman’ın Sason ilçesinde yıllardır suları akmayan iki mahallede yaşayan vatandaşlar, bir hortumdan akan suya muhtaç. İhtiyaçlarını taşıma suyla gören vatandaşlar, çamaşır ve bulaşık makinelerinin de çalışmaması nedeniyle temizliklerini yaklaşık bir kilometre mesafedeki derede yapıyor.

410 kişi bir hortumdan akan suya muhtaç

10 Ağustos 2017 11:33

Sason ilçesine bağlı toplam 410 nüfuslu Yukarı ve Karşıyaka Mahallelerindeki vatandaşlar su ihtiyaçlarını ilkel şartlarda karşılıyor. Yıllardır suyu akmayan mahallelerde yaşayan vatandaşlar, tek hortumdan akan suyun başında sıra bekleyerek, bidonlara doldurdukları suyu, omuzlayarak, evlerine götürüyor. Suyun akmaması nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştıramayan vatandaşlar, bulaşık ve çamaşırlarını mahallelerine yaklaşık bir kilometre mesafedeki dere kenarında yıkıyor. Çileleri bununla da sınırlı kalmayan vatandaşlar, hayvanlarını da su içmeleri için dere kenarına götürüyor. 

Yukarı Mahalle Köyü Muhtarı Behçet Ağakaya, artık dağ başındaki köylerde bile su depolarını olduğunu belirterek, “Burası mahalle olmasına rağmen ne su deposu ne de su var. Mahallemizde şebeke suyu ve altyapı yok. Her akşam dağdan gelen hayvanlarımızı da dere kenarına götürüyoruz. Kadınlar bir kilometre yolu yürüyüp, çamaşırlarını dere kenarında yıkıyor. Sağolsun hükümetimiz vatandaşımıza her türlü hizmeti vermekte. Yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyoruz” dedi.

“Çamaşırlarımızı çaya götürüp yıkıyoruz”
Sabahtan akşama kadar çeşme başında olduğunu anlatan vatandaşlardan Sibel Ağakaya, “Çamaşır ve bulaşık makinelerimiz var ama suyumuz yok. Bulaşık makinesine boşu boşuna para verdik. Zaten su yok. Su olmadığı için çamaşırlarımızı çaya götürüp yıkıyoruz. Yetkililerden bize su temin etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Tatilimi su taşıyarak geçiriyorum”
Karşıyaka İlköğretim Okulu öğrencisi Hülya Ağakaya ise tatilini su taşıyarak geçirdiğini anlatarak, “Sabah akşam sürekli çeşme başında olduğum için ne tatil yapabiliyorum ne de ders çalışabiliyorum” şeklinde konuştu. 

Sayım Özmen 


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