Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Azaz-Rai-Cerablus hattında, gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede arama/tarama, keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkacak fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda bir muhalif şehit olduğu, bir muhalifin ise yaralandığı belirtilerek destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği vurgulandı.

PYD/PKK, Bab istikametindeki beş meskûn mahal (Al Hasi, Eashiyah, Urum Al Qurah, Wardiyah, Kawl Suruj) ve Shahba Barajı’nı ele geçirerek kontrol altına aldığı alanının doğuya doğru genişletildiği ifade edildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 155 meskûn mahalde (yaklaşık 1260 km²) kontrol sağlandığı belirtildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 42 DEAŞ TÖ hedefine ve 13 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, DEAŞ ve PYD/PKK TÖ mensupları baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı kaydedildi.

Türk Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, PYD/PKK’nın yeni kontrol altına aldığı bölgede bulunan 18 hedefe 26 bomba atıldığı vurgulanarak, PYD/PKK unsurlarınca karargâh, toplanma/barınma ve silah/mühimmat deposu olarak kullanılan dokuz bina, bir zırhlı araç ikisi silahlı dört aracın imha edildiği belirtildi. Harekât sonucunda yaklaşık 160-200 PYD/PKK TÖ unsurunun etkisiz hale getirildiği kıymetlendirildiği ifade edildi.

Koalisyon güçleri tarafından; Taanah’da tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda, 1 DEAŞ TÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 10 EYP kontrollü olarak imha edildiği, harekâtın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 31 mayın ve bin 218 EYP'nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Azaz-Rai-Cerablus hattında, gelişmelere yönelik gerekli emniyet tedbirleri alınarak, halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkacak fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edilmesinin planlandığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde üç öğün sıcak yemek verilmekte ve sağlık hizmetleri karşılanmaktadır.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."