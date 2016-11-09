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42 ildeki ankette HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasına ezici destek

Bir araştırma şirketinin 42 ilde bilgisayar destekli telefon görüşmesiyle yaptığı gündeme ilişkin ankette, "HDP Eş Genel Başkanı ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya vatandaşlar, yüzde 82 oranında “Doğru buluyorum” yanıtını verdi.

42 ildeki ankette HDPli milletvekillerinin tutuklanmasına ezici destek

09 Kasım 2016 13:02

ORC araştırma şirketi, 42 ilde toplamda 2 bin 160 kişi ile bilgisayar destekli telefon görüşme ile bir anket yaptı. Şirketin gündeme ilişkin yaptığı ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketteki sorularda HDP Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer HDP'li milletvekillerinin tutuklanması da vardı. Görevlilerin, “HDP Eş Genel Başkanı ve bazı milletvekillerinin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya vatandaşlar, yüzde 82 oranında “Doğru buluyorum” yanıtını verdi.

“HDP PKK’nın siyaseti uzantısı mı?” soruna “Evet” yanıtı

Öte yandan anketteki bir başka dikkat çeken soru ise, “Kamuoyunda HDP’nin PKK’nın siyasi uzantısı olduğu ifade edilmektedir. Siz bu ifadeye katılıyor musunuz?” sorusuydu. Kişiler bu soruyu ise yüzde 87 oranında “Evet katılıyorum” şeklinde cevapladı.

Yüzde 83 AB’yi önemsemiyor

Gündeme ilişkin bir diğer soru ise “Türkiye’nin AB’ye üye olmasını önemsiyor musunuz?” şeklindeydi. Vatandaşlar bu soruya ise yüzde 83.5 “Önemsemiyorum” yanıtını verdi. Vatandaşların yüzde 16.5’lik kısmı ise “Önemsiyorum” şeklinde cevapladı.

Yüzde 75’lik kısım Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor

Anket şirketi, vatandaşlara “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyor musunuz?” şeklinde bir soru da yöneltti. Vatandaşlardan yüzde 75’i de bu soruyu "Güveniyorum" olarak yanıtladı.

Vatandaşlar vatana ihanet edenlerin vatandaşlıktan çıkartılmasını istiyor

Anketteki bir diğer dikkat çeken soru ise “Vatana ihanet ve terör suçu işleyenlerin Türk vatandaşlığından çıkartılmasını destekler misiniz?” şeklindeydi. Vatandaşlar, bu soruya da yüzde 80 oranında “Evet desteklerim” yanıtını verdi.

Rekor cevap Fethullahçı Terör Örgütü'ne

Şirketin vatandaşlara yönelttiği son soru da, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ne yönelikti. Görevlilerin, “Siyaset, üst bürokrasi ve medyadaki FETÖ mensuplarının operasyonlar yapılarak adalete teslim edilmelerini destekler misiniz?” sorusuna ise vatandaşlar, yüzde 90 “Evet desteklerim” yanıtını aktardı. 

Hakan Gözalan
İZMİR 


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