420 milyar doları eriyebilir!

Norveç'e ait olan ve toplam hacmi 1 trilyon doları geçen Norveç Varlık Fonu, yapılan ilk belirlemelere göre ilk büyük piyasa krizinde 420 milyar dolar civarında eriyecek.



Trump'ın başlattığı küresel ticaret savaşı polemikleri karşı risk değerlemesinde bulunan fon yönetimi hisse senedi piyasalarındaki keskin düşüş ve Norveç kronunun seyrine bağlı olarak bir yılda yüzde 40 civarında değer kaybetme tehikesiyle karşı karşıya.



2008 krizinde şu andakinin dörtte biri kadar büyüklüğe sahip olan fon yüzde 23 değer kaybetmişti.



Fon yönetiminin başındaki CEO Yngve Slyngstad, ülke içerisinde ekonomik kriz durumunda fon içerisinden hükümetin harcama yapıp yapamayacağına dair ciddi tartışmalar bulunduğunu belirtti.



Norveç kanunların göre fondan sadece yüzde 3 oranında harcama yapılabiliyor ancak olası bir krizde eriyecek olan fon için stratejik plan belirsiz. Ekonomistler, bankacılar ve hükümet yetkilileri kaybın daha da büyümesi durumunda endişeli.



PETROL VE DOĞALGAZDAN ÇEKİLMEYİ TARTIŞIYORLAR



Tartışmaların odağında ise yıllık risk raporunda portföye alınması yasaklı olan bazı şirketlerin fona yüklediği fırsat maliyeti dikkati çekiyor.



Etik anlayış dolayısıyla nükleer silah, tütün ve kömür gibi ürün bazlı ihraçlar nedeniyle geride kalan on yılda 30 milyar kron (3.85 milyar dolar) yani yıllık yüzde 0.1 kayıp yaşandığı belirtilirken Walmart, Duke, Posco gibi insan hakları ve çevreye zarar vb. kötü davranış nedeniyle hariçte tutulan şirketler sayesinde yüzde 0.04'lük getiri olduğu belirtildi.



Norveç Varlık Fonu geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın tavsiyesi üzerine petrol şirketlerine yatırımların durdurulmasını da tartışıyor. Fon içerisindeki petrol ve doğalgaz şirketlerini payı 41 milyar dolar civarında.

Habertürk