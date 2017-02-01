Okul caddesinde 43 km süratle seyir halindeyken radara yakalanmamak için frene basan Niko H., aracının kaymasıyla birlikte radar cihazına çarptı ve ehliyetsiz olduğu için olay yerinden kaçtı. Radarın çektiği resimden eşkali ve araç plakası belirlenen Nico H.’ye zincirleme cezalar ardı ardına gelmeye başladı. Radara verdiği zarardan dolayı 9 bin euro, kız arkadaşının aracında oluşturduğu hasar yüzünden 2 bin 500 euro ve ehliyetsiz araç kullandığı için mahkeme tarafından da bin 500 euro para cezasına çarptırılan Alman genç, radarın çektiği fotoğraf yüzünden 13 bin euro ödemek zorunda kaldı.

Mehmet Koca