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43 milyar euro karşılığında satıldı! 5 bin kişi işten çıkarılıyor

Almanya`nın energiewende olarak enerji geçiş politikası kapsamında EON firması yenilenebilir enerjide uzmanlaşan Innogy`nin yüzde 76.8 hissesini borçlar dahil 43 milyar euro bedelle aldı ancak entegrasyon sürecinde 5 bin kişinin işten çıkarılacağı açıklandı.

43 milyar euro karşılığında satıldı! 5 bin kişi işten çıkarılıyor

14 Mart 2018 13:15

Alman enerji firması EON, geçen yıl RWE çatısı altında kurulan yenilenebilir ve temiz enerjiye odaklı Innogy'nin yüzde 76.8 hissesini 22 milyar euro karşılığında satın aldığını açıkladı.

EON, dünyanın en büyük yatırımcı sahipli elektrik hizmeti sağlayıcısı olarak biliniyor.

Düzenleyici kurumların da yeşil ışık yaktığı satın alma sonrasında Innogy de kalan azınlık hisseleri için de hisse başına 40 euroluk teklifle tamamen devir ihtimali üzerinde çalışıyor

Borçlar da dikkate alındığında 43 milyar euro büyüklüğe ulaşan satın almanın RWE'nin varlık devriyle birlikte 60 milyar euro işlem hacmini aşması bekleniyor. Devri söz konusu varlıklar arasında iki nükleer enerji santralindeki payların yanı sıra Innogy'nin gaz depolama işi ve Avusturyalı bir enerji şirketindeki hisseleri de bulunuyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel tarafından "Energiewende" yani "enerji geçişi" ismiyle başlatılan hükümet programı kapsamında nükleer ve fosil bazlı enerjiden yenilenebilir, temiz enerjiye uyum sağlanması amaçlanıyor.

EON tarafından yapılan açıklamada 2022 yılından itibaren satın alma sayesinde senelik 600 ila 800 milyon euro arasında bir tasarruf yapılacağı belirtilirken entegrasyon sürecinde 70 bin çalışandan 5 bininin işten çıkarılabileceği açıklandı.

Uzmanlar, satın alma sayesinde EON'un elektrik alım satımı başta olmak üzere enerji ağlarını yönetmeye ve perakende müşteriye odaklanacağını belirtti.

Kaynak: Habertürk 

 

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