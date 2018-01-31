43 yıl sonra şehit kardeşini ziyaret edebildi

Kardeşinin yanı sıra oğlu Jandarma Uzman Çavuş Serdar Gündoğmuş’u da şehit veren Havva Gündoğmuş, aradan geçen 43 yılda Kıbrıs şehidi Ali Alay’ın kabrini ziyaret edemedi. Durumu öğrenen Odunpazarı Kaymakamlığı, ablanın hasretini dindirmek için çalışmalara başladı. Havva Gündoğmuş ve eşi Sebahattin Gündoğmuş için Kıbrıs Şehitlik Ziyareti düzenledi. Ulaşımı Odunpazarı Kaymakamlığı karşılarken, Kıbrıs askeri birliklerince ise konaklama sağlandı. 3 gece 4 gündüz olarak planlanan ziyarette Gündoğmuş ailesi; Türk köylerinde kadın ve çocukların olduğu yüzlerce vatandaşın katledildiği, toplu olarak gömüldükleri yerleri, şehitlikleri ve özellikle kardeşlerinin mezarının bulunduğu şehitliği gezerek şehitler için dua ettiler.

Üç günlük ziyaret programını tamamlayan aile yurda geri dönerken, kendileri için böylesi önemli bir organizasyonu gerçekleştiren Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin’e ziyarette bulunarak teşekkürlerini sundular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askerlerinin kendilerini çok güzel ağırladığını ve 43 yıl sonra, ilk kez şehit kardeşinin mezarını ziyaret etmenin mutluluğu içinde olduğunu belirten Havva Gündoğmuş, Kıbrıs’ta yaşanan duyguların tarifinin mümkün olmadığını, aileden verilen iki şehidin acısının büyük olduğunu ama onların gururu ile yaşadıklarını dile getirdi.

Selçuk Manaz