İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

43 yıl sonra Toronto Maraton'unda rekor kırıldı

43 yıl sonra Toronto Maraton'unda rekor kırıldı
43 yıl sonra Toronto Maraton'unda rekor kırıldı

Koşucu Cam Levins, Scotiabank Charity Challenge Maratonunda 2:09:22 süreyle bitirerek 45 yılın ardından Kanada rekorunu kırdı.

Kanada genelinde yerel hayır kurumları için bağış toplamayı amaçlayan Scotiabank Charity Challenge Maratonunda bu yıl Kanada rekoru kırıldı. Her yıl Toronto'da düzenlenen maratonda Cam Levins 42 kilometrelik maratonu 2:09:22 süreyle bitirerek 45 yıldır kırılamayan Kanada rekorunu kırdı. Jerome Drayton, 2:10:09 süreyle Kanada rekorunu 1975'ten beri egale ediyordu. Maratonda birinci olan Cam Levins, toplam 43 bin Kanada doları (185 bin TL) kazandı.

Scotiabank Charity Challenge Maraton'unda 2017 yılında sadece 8 milyon Kanada doları para toplanırken 2003'ten beri 62 milyon Kanada doları bağış toplandı.  

Dilek Orodjeh

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.