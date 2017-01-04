Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne her gün yüzlerce gereksiz çağrı geliyor. Gereksiz çağrıların önüne geçilmesi için il genelinde ambulanslarla merkez çalışanları okullara giderek, acil yardım konuları hakkında öğrencileri bilgilendiriyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Yaşama Yol Ver” projesi de sürekli olarak uygulanıyor. Bu sayede Elazığ 112 hattına 2015 yılında gelen 980 bin çağrı 2016 yılında 220 bin azalarak 760 bine kadar düştü. 2015 yılında 42 bin 500 hasta taşıyan ambulanslar 2016 yılında ise 45 bin 325 hastayı hastanelere ulaştırdı.

Gereksiz çağrılar azaldı ama devam ediyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameraları çekimde olduğu sırada gereksiz aramalarda kayda geçti. 112 Acil Komuta Kontrol merkezinin aranması üzerine telefonu açan görevli bir çocuk sesiyle karşılaştı. Alo demesine rağmen çocuk sesinden başka bir şey gelmemesi üzerine görevli, bir süre dinleme yaptı. Yapılan dinlemede çocuğun eline telefonun oynanması için verildiği ve acil yardım hattının bilinçsiz bir şekilde arandığı anlaşıldı. Telefon numarasına ulaşan görevli, çocuğun arama yaptığı telefonu arayarak annesini ikaz etti. Bunun üzerine anne, özür diledi.

Başka kişi de kar yağışı nedeniyle aracının çıkmadığını belirterek 112 Acil Yardım hattına ulaştı. Bu kez de görevli, araçları yolda kalanlarla 112’nin değil, yol yardım ekiplerinin ilgilendiğini belirterek kendilerinin yapabileceği bir durum olmadığını ileterek, gereksiz yere meşgul edilmemelerini aktardı.

44 ambulansla 45 bin hasta taşındı

Elazığ’da şuanda 28 istasyonda ve 1 komuta kontrol merkezinde 5’i paletli 44 ambulansla hizmet verdiklerini belirten İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin, “2015 yılında 980 bin çağrımızı vardı, bunun yüzde 60’ı gereksiz aramalardı. 2016 yılında çağrı sayımız 760 binlere düştü. Bu da verdiğimiz okul eğitimleri ve bakanlığımızın ‘Yaşama Yol Ver’ projesi sayesinde gereksiz aramalarına ne kadar düştüğünü gösteriyor” dedi.

2015 yılında 42 bin 500 vakaya müdahale ettiklerini hatırlatan Dr. Aztekin, “2016 yılında vaka sayımız 45 bine çıktı. Türkiye ortalamalarında olduğu gibi Elazığ’da ortalama 6 dakika içinde bir vakaya ulaşıyoruz” diye konuştu. Kış mevsiminde özellikle yoların açılması için 112 Acil Yardım hattının gereksiz aradığını belirten Dr. Aztekin, “Köy yollarının kapanması durumunda vatandaşlar yolları açtırmak için yardım istiyor. Kış şartlarının dışında çocukların eline telefon verildiği veya yeni alınan telefonların testi için 112 aranıyor. Buda bizim vakalara ulaşımımızı engelliyor. Bu vakalar kendi ailemizden biri de olabilir, bunu da dikkate alarak gereksiz arama yapılmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

2016 yılında 10 kişiyi gereksiz aramalar nedeniyle savcılığa bildirdiklerini de vurgulayan Aztekin, bundan sonrada yapılacak gereksiz tüm çağrılarda gerekli yasal işlemlerin başlatılması için bildirimde bulunacaklarını kaydetti.

Halil İbrahim Varlı - Kamil Cankılıç