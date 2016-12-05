Alanda kaydedilen 233 kuş türü ise bu değişimi yakından takip ediyor. 2 yıl önce neredeyse hiç su kalmayan gölde, sonbaharın sonunda su seviyesi bir metreyi geçti. 1990’larda resmi derinliği 13 metre olarak ölçülen ama son 20 yılda büyük miktarda su kaybına uğrayan göl, yine de kuşlar için kritik önem taşımaya devam ediyor.

Özellikle sonbahar aylarında on binlerce göçmen kuşun konakladığı gölde, Kars KuzeyDoğa Derneği her sene olduğu gibi yine göçün zirve yaptığı haftada tam kuş sayımı gerçekleştirdi.

En çok 25 Eylül 2004’de 40.000 kuş sayılan 216 hektarlık Kuyucuk gölü, bu sefer 44.938 kuş ile kendi rekorunu kırdı. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek kuş sayısına ulaşan Kuyucuk Gölü, kuşların göç zamanı beslenme ve barınmadaki Doğu Anadolu da en önemli alanlarından biridir. Göl, 2 metreye ulaşan derinliği ve içerisinde barındığı sucul bitkilerden dolayı, ördekler, kazlar ve kıyı kuşları tarafından özellikle tercih ediliyor. Çevresindeki doğal çayırlar ve tarlalar da binlerce ötücü kuşu barındırıyor.

Rekorun gerçekleştiği sonbaharın son gününde Uzman Biyolog Emrah Çoban liderliğindeki KuzeyDoğa Derneği uzmanlarınca kaydedilen 33 türden 44.938 kuş içinde en fazla sayılan üç tür 19.256 Angıt (Tadorna ferruginea), 17.258 Sakarmeke (Fulica atra) ve 2.663 Kızkuşu (Vanellus vanellus) oldu. Alanda ilk kez kaydedilen Tarla Ardıcı (Turdus pilaris) ise Kars Kuyucuk Gölü’nün 233. türü olarak kayıtlara geçti. Türkiye’deki kuş türlerinin %48’ini oluşturan 233 kuş türüyle Kars Kuyucuk Gölü, 276 kuş türü barındıran Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti’nden sonra Doğu Anadolu’nun en zengin ikinci kuş cenneti ve ekoturizm merkezi.

Gölün kuruma eşiğinde gidip geldiğine dikkat çeken KuzeyDoğa Derneği başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, “20 yıl önce 13 metre derinliğe sahip olan Kuyucuk Gölü, artık sadece 1 metre civarında. Kurak geçen 2014 yazından sonra da tamamiyle kurudu. Gölde tekrar su olmasından dolayı çok mutluyuz ama önümüzdeki yaz tekrar kurumayacağının garantisi yok. Sadece 2 kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 45 bin kuş olması, Gölün dünya çapındaki önemini bir kez daha gösterdi. Fakat gölü besleyen tek dere Kuyucuk Köyü tarafından kullanılıyor. İsminden de anlaşılacağı gibi çevre köylerdeki kuyular yüzünden taban suyu seviyesinin de düştüğünü düşünüyoruz. O yüzden bölgedeki su sorunun çözülmesi ve Kuyucuk Gölü’nü besleyen doğal Su kaynaklarının geri gelmesi çok önemli. Fakat Kuyucuk Gölü, Kars Çayı veya Kars Barajı’ndan verilecek takviye suyla kesinlikle beslenmemeli. Bu sular Kars şehrinin atık sularından dolayı çok kirlenmiş durumda ve bu suyun göle verilmesi gölün sonu olur” dedi.

Işık Çapanoğlu