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44 kiloluk yayın balığı yakaladılar

Manisa'nın Soma ilçesinde, Sevişler Barajı'na balık tutmaya giden iki amatör balıkçı, 140 santim boyunda 44 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı.

44 kiloluk yayın balığı yakaladılar

21 Temmuz 2017 14:52

Soma'da amatör olta balıkçılığı yapan Mustafa Karcı ve İbrahim Demir, Sevişler Barajı'nda oltayla 44 kilogramlık yayın balığı tuttu. İki amatör balıkçı, oltayla yakaladıkları yayın balığını sudan çıkarırken oldukça zorlandıklarını ve boyunu gördüklerinde çok şaşırdıklarını dile getirdiler. Balık av malzemeleri satan dükkanda sergilenen yayın balığını gören vatandaşlar da cep telefonlarıyla fotoğraf çekerken, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Amatör balıkçı İbrahim Demir, "Balığı yakaladıktan sonra arkadaşım Mustafa ile birlikte güçlükle çekerek, arabaya taşıdık. Ardından av malzemelerimizi aldığımız arkadaşımızın iş yerine getirdik. Hayatımda hiç bu kadar büyük balık tutmamıştım. Beni heyecanlandırdı" dedi. 

Yılmaz Sarıpınar


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