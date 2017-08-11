45 günde Arapça öğrenmenin yolu bu projede

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 45 Günde Arapça Dil Kampı tamamlanarak kampı tamamlayanlara düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi. Üsküdar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törene ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı. Dil öğrenmede en önemli noktanın öğrenilmek istenen dili tanıma ve konuşma olduğu gerçeğinden hareket eden ÖNDER, hazırladığı proje ile kursiyerlerine 45 gün boyunca Arapça’yı tanıma ve konuşma konusunda eğitim verdi.

45 gün boyunca pratik ve teorik çalışmalarla Arapça dil kampına katılım gösteren 65 öğrenciye sertifikaları verildi. Eğitim kampı şeklinde uygulanan programda 45 gün boyunca Arap ve Türk hocalar eşliğinde imam hatip lisesi ve İlahiyat hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler bir araya geldi. kendi aralarında Arapça konuşan ve öğretmenlerden Arapça konusunda destek alan kursiyerler Arapça’yı öğrenme konusunda önemli bir noktayı geride bırakmış oldu. Kuran- ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu proje hakkında bilgi verdi.

Arapça’yı bir ırkın dili olarak görmediklerini söyleyen ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, “Arapça’yı ümmetin ortak dili olarak görüyoruz. Arapça’yı Kuran’ın dili olarak görüyoruz. Rabbimizin bize mesajının dili olarak görüyoruz. Böyle baktığımız için Arapça’ya önem veriyoruz. Böyle baktığımız için de 45 günde Arapça nasıl öğrenilir böyle projelere önem veriyoruz. 45 günde Arapça’nın bütünüyle halledilemeyeceğini bilen insanlarız. Bu projeyle 45 günde Arapça’nın önündeki barikatın kaldırılacağını yaşayarak gördük öğrendik. Bu yönüyle 45 günde Arapça projesi bizim için kıymetli anlamlı bir proje” dedi.

Başlatılan bu projeyi devam ettireceklerini anlatan Bekiroğlu, “Biz bu projeyi her yaz devam ettireceğiz. Bütün Türkiye satında devam ettireceğiz. Bu proje sadece Arapça konuşmakla ilgili bir proje değil Arapça’yı yaşamakla ilgili bir proje. Türkiye’de dil öğrenme eğitim sistemi içinde büyük bir sorun olarak öteden beri devam edegelmiştir. Dil problemini sadece Arapça’da yaşamıyoruz, İngilizce’de de yaşıyoruz. Eğitim müfredatımızın bütün merhalelerinde İngilizce olmasına rağmen çocuklarımıza İngilizce’yi öğrenememektedir. Artık yapılan projelerle Arapça kolay öğrenilebilinen bir dil haline gelmiştir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından projeye destek verenlere ve proje kapsamındaki Arapça kursuna katılan 65 öğrenciye sertifikaları verildi.

Mustafa Bakırhan