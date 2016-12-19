İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik 12-19 Aralık haftasında hava ve kara unsurlarınca 213 operasyon gerçekleştirildiğini, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 2’si ölü olmak üzere toplam 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 45 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 24 sığınak/barınakla, tuzaklanan 21 el yapımı patlayıcının imha edildiği; 700 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 5 adet el bombası ve 53 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildiği de ifade edildi.