4,5 milyar dolarlık işlemle elektrikli araçlara odaklanacak

Delphi Technologies yeniden yapılanmasını tamamladığını duyurdu. Delphi Technologies, New York Borsası’nda gerçekleştirilen 4 milyar 500 milyon dolarlık işlem ile Delphi Automotive'den ayrılırken, Delphi Automotive de mobilitenin geleceğini tesis eden küresel teknoloji şirketi Aptiv oldu.

Dönüşüm sonrası Delphi Technologies, bir yandan 5 bin mühendisiyle hem binek otomobil hem de ticari araç pazarına yönelik elektrikli araçlar ve içten yanmalı motorlar için çözümler geliştirecek, diğer yandan da kapsamlı global satış sonrası ağıyla araçların onarımı için gelecekte oluşacak talepleri de karşılayacak. Aptiv ise otomotiv sektöründe mobiliteye odaklanacak.

Konuyla ilgili konuşan Delphi Technologies CEO’su Liam Butterworth, yakıt ekonomisi ve emisyon konusundaki artan regülasyon taleplerini karşılamak üzere dünya çapındaki müşterilerine yardımcı olmak için son derece iyi yapılandıklarını söyledi. Butterworth, “Kapsamlı teknoloji portföyümüz, sınıfının en iyisi maliyet yapımız, üç kıtada 20 imalat tesisimiz ve 12 teknik merkezimizle dengeli bir coğrafi üretim dağılımımızla otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanma sürecine tam anlamıyla hazırız” dedi.

“2025’te araçların yüzde 95’inin hala bir 'motoru' olacak”

Elektrikli araç oranında artışın devam etmesine rağmen 2025 yılında yoldaki araçların yaklaşık yüzde 95'inin hala bir motora sahip olacağını belirten Butterworth, “Bu, tamamen elektrikli otomobil pazarına giden yolda araç performansında önemli adımlar atma fırsatına sahip olduğumuz anlamına geliyor. Yarı ve tam hibrit olmak üzere elektrikli araçların yer aldığı bu alanı geliştirmeye devam edeceğiz. Delphi Technologies, içten yanmalı motorların karbondioksit ve zararlı gaz salınımlarını sırasıyla yüzde 40 ve yüzde 60 oranında azaltılması da dahil olmak üzere oldukça katı otomotiv regülasyonlarını karşılamak için gereken birikim ve portföye sahip” diye konuştu.