'45 yaşında Bağ-Kur'a geç, yüksek emekli maaşı kap'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, 45 yaşında Bağ-Kur'a geçip nasıl yüksek maaş alınacağı, Bağ-Kur'da yüksek maaş alma, 5 farklı iş yerinde nasıl sigortalı çalışılabileceği, hakkı fesih varsa tazminat alınabileceği, emeklilik müracaat formunu doğru doldurulup yüzde 5 daha fazla maaş alma konularına ve diğer sosyal güvenlik konuları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“SGK'nın emekli maaşlarından daha yüksek emekli maaş alacaklar”

45 yaşında Bağ-Kur'a geçip nasıl yüksek maaş alınacağı konusunda bilgilendiren Nacar, “SGK, 30 Nisan 2008'den sonra pirim kazanç sistemini getirdiği için emekli aylıklarında bir düşme söz konusu. Oysa biz bugün diyoruz ki; 45 yaşında olan vatandaşımız, Bağ-Kur'a geçip 30 Nisan'dan sonra onların emekli maaşlarında artma söz konusu olması sebebiyle 45 yaşında sigortasını Bağ-Kur'dan açtıranlar, 15 yıl sonra SGK'nın emekli maaşlarından daha yüksek emekli maaş alacaklar. Emekli aylıklarında asgari ücretle çalışanlar, emekli oldukları halde çalışmaya devam ettikleri için aylıkların yüzde 3 kesildiğini herkes biliyor. Oysa bilmedikleri bir şey var; vatandaşa asgari ücretten değil, daha yüksek ödüyorsa 2 bin ya da 2 bin 500'ün üzerindeyse bu sefer emekli aylıklarına yüzde 3 daha fazla ek gelir olur. Yüksek öderseniz yüksek emekli maaşı alırsınız” dedi.

“Artık kişiler, Bağ-Kur'dan da yüksek maaş alabilecekler”

3 yıllık çalıma sonucunda Bağ-Kur'dan yüksek maaş almanın formülünü bulduğunu söyleyen Nacar, “Halk dilinde genellikle yüksek maaşın SGK'dan alındığı bilinir. Vatandaşımız çalışma hayatına SGK'dan devam eder. Ben, çalıştığım 3 yıllık projeyi sonlandırdım. Artık kişiler Bağ-Kur'dan da yüksek maaş alabilecekler” ifade etti.

SGK, emeklilik maaşlarında 3 parçaya bölündüğünü belirten Nacar, birincisinin 8 Eylül 1999, ikincisinin 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası ve 30 Nisan 2008'den sonrası olduğunu söyledi. Nacar, 8 Eylül 1999 önce yaş haddi olmaması sebebiyle emekli maaşlarının yüksek bağlandığını ifade etti.

“5 farklı yerde sigortalı çalışılabilir”

5 farklı yerde sigortalı çalışılabileceğini açıklayan Nacar, “Halkımız genelde bir yerde sigortalı çalıyor. Oysa bugün isterlerse yüksek emekli maaşı alabilmek için de 5 yerde,3 yerde ve farklı yerlerde sigortalı çalışılabilir ve primlerinin de yatması lazım. Buralardaki çalışma sonunda kişi emekli aylığı alacağı zaman, SGK'ya oradaki sicil numaralarını yazıp emekli talebinde bulunabilir. SGK ilk sigorta numarasının tarihine göre, kişinin daha önce çalışmış olduğu numaraları aktarıp prim kazancını yukarıya çekerek kişinin emekli maaşının da daha yüksek almasını sağlar. Birden fazla yerde sigortalı çalışın derken, yanlışlıkla çalıştığımız gerçek primleri iptal edebiliriz, aman dikkat! Burada önemli bir nokta var; kişi ikametgah ettiği ilde birden fazla sigortalı çalışabilir. Dolayısıyla farklı yerlerde çalışırsalar bütün sigortaları iptal olabilir” diye konuştu.

“Emeklilik müracaat formunu doğru doldurarak yüzde 5 oranında daha fazla maaş alınabilinir”

Emekli müracaat formun doğru doldurarak yüzde 5 oranda daha fazla maaş alınabileceğini ifade eden Nacar, “Vatandaş, SGK'da aslında her noktada isterse aylığını arttırabilir. Öyle ki doldurmuş olduğumuz emekli müracaat formunu bile doğru doldurursak aylığımız yüzde 5 arttırabiliriz. Bin lira yerine bin 100 lira ve bin 200 liraya kadar alabiliriz. O yüzden emekli formunu doldururken önemli olan 3 tane nokta var. Bir tanesi; kişilerin formda aile bireyleri vardır. Eş çocuğu yazarsanız 80 TL cebinize artı olarak geçer” şeklinde konuştu.

İş yerinde çalışan sigortalının isteğe bağlı sigorta ödeyebileceğini söyleyen Nacar, “SGK, 4B kavramına yani isteğe bağlı sigortayı 4B'den ödettiriyor. Çalışan bir işçi kardeşimiz, emekli maaşını arttırmayı düşünüyorsa 4B üzerinden, Bağ-Kur üzerinden isteğe bağlıyı ödeyebilir. Emeklilik sırasına geldiğinde oraya yatırmış olduğu prim kazançları da yine SGK'ya aktarıp emekli aylıklarında artış sağlayabilirler” açıklamalarında bulundu.

“Hakkı fesih varsa tazminat alabilirsiniz”

Hakkı fesih varsa tazminatın alınabileceğini belirten Nacar, “Kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar vardır. Birincisi 15 yılı doldurmak zorunda, ikincisi 3 bin 600'ü doldurmak zorunda ve o işyeri ile ilgili SGK'ya dilekçe verip o dilekçe ile iş yerine giderek kıdem tazminatını alabilir. Ama hakkı fesih denilen olayda var. Bugün iş yeri işveren sana mobbing uyguluyorsa, çalışan bir bayan ve işveren tacizde bulunuyorsa ya da size çalışma arkadaşlarınızın yanında küfür ve rencide ediyorsa hiç çekinmenize gerek yok. Ayrılıp gidip davanızı açıp kıdem tazminatınızı mahkeme sonunda alabilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Normal emeklikten 2 sene sonra emekli olmanın avantajına değinen Nacar, “Yüksek maaş almanın çok çeşitli formülleri var. Bunları bilmek lazım, vatandaş bilmiyor. Türk toplumu olarak emeklilik zamanımız geldiğinde emekliye ayrılmayız. Torun okuyor, çocuk üniversiteye gidecek, paraya ihtiyacım var derken 2-3 sene sonra emekli oluyoruz. Aslında sizin maaşınızı yüzde 5 artırma hakkınız var. Emeklilikten sonra her yıl yüzde 5 artı maaşınıza yansır. 5 yıl sonra emekli olduğunda 250 TL artı kazanırsın” dedi.

“7 bin günden emekli olan emekli maaşını arttırır”

Emekli maaşını yüzde 1,5 artırmanın yolunu tarif eden Nacar, “Emekli sandığında 25 yıl 9 bin günden emekli oluyorsunuz. Bağ-Kur'dan yine aynı şekilde 25 yıl 9 bin günden emekli oluyoruz. Ama sosyal güvenlik kurumuna geldiğimizde 3 bin 600 tutun da 5 bin 400'e kadar kademeli olarak yükselme var. Orada da 7 bin 200, 9 bin gün var. Ama vatandaş bunu bilmiyor. Kişi emekli olacaksa 5 bin 400 gün üzerinden olmasın 6 bin 400 günü varsa askerlik borçlanması yapsın 7 bin günden emekli olsun yüzde 1,5 artı emekli maaşına ek kazanacak. Vurgulamakta fayda var. 7 bin günden emekli olan emekli maaşını arttırır” şeklinde konuştu.

Askerlik borçlanması konusuna da değinen Nacar, "SGK'da genelde erkekler askerlik borçlanmasını çok yapmazlar. Buradan söylemek istiyorum. 6 bin küsür gün varsa askerlik borçlanmanızı da yapıp üzerine 540 gün daha ekleyip daha yüksek maaş alabilirsin. Askerlik borçlanmanı öderken de normal 18.90 TL'den ödemeyin biraz daha yüksek ödeyin ki daha yüksek maaş alabilirsiniz" diye konuştu.

"Artık prim kazanç ne kadar fazlaysa o kadar yüksek maaş alırsınız"

Artık prim kazanç ne kadar fazlaysa o kadar yüksek maaş alınacağına vurgu yapan Nacar, “SGK'nın 30 Nisan 2008'den önce yapmış olduğu bir sistem vardı. Çalışanı reformdan önce gün bazına göre emekli yapıyorduk. 9 bin günün varsa o gün üzerinden maaşını yüksek alıyordun. Oysa ki bugünün şartlarında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın getirtmiş olduğu sistemde artık prim kazanç ne kadar fazlaysa o kadar yüksek maaş alırsınız. Bağ-Kur 30 Nisan 2008'den sonra enflasyonda artış var ancak SGK'da düşme gözlemlendi. Bunun için herkesi Bağ-Kur'dan emekli olmaya davet ediyorum” dedi.